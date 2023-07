Miután pénteken felreppent a hír, hogy Szoboszlai Dominikért, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányáért a Liverpool hajlandó kifizetni a 70 millió eurós vételárat – ezzel Szoboszlai a valaha volt legdrágábban leigazolt magyar focista, igaz már a korábbi rekordot is ő tartotta –, szombaton már földet is ért az angol városban a 22 éves csatár repülőgépe.

Fotó: Mirkó István

Ahogy az átigazolás hírét, úgy a repülőgép landolását is Fabrizio Romano átigazolási hírekben jól értesült olasz sportújságíró kürtölte szét. A pénteki hírek szerint miután Szoboszlai átesik a szükséges sportorvosi vizsgálatokon, a hivatalos bejelentésre is sor kerülhet az átigazolásról.

Szoboszlai Dominik a Videotonban kezdett el futballozni, ahonnan Székesfehérvár utánpótlásműhelyébe, a Főnix Goldba került (itt is édesapja, Szoboszlai Zsolt keze alatt pallérozódott), majd az MTK-ban is megfordult. 2017 tavaszán, mindössze 17 éves korában 500 ezer euróért (inflációval növelt jelenlegi összeg: 611,22 ezer euró, 226,89 millió forint) vette meg a Főnixtől az osztrák RB Salzburg, amelynek a fiókcsapatában, az FC Lieferingben is sokat játszott. 2021 telén, 22 millió euróért szerződött az RB Leipzighez, amellyel két és fél idény alatt kétszer nyerte meg a Német Kupát, és állandó részvevője lett a Bajnokok Ligájának. A 32-szeres magyar válogatott támadó középpályás 91 mérkőzésen lépett pályára a lipcseieknél, akiknél 20 gólt és 22 gólpasszt jegyzett.