A Forma–1-es magyar nagydíj történetének legsikeresebb versenyzője, a Hungaroringen nyolcszoros futamgyőztes Lewis Hamilton vasárnap is a dobogó legfelsőbb fokára szeretne állni Mogyoródon, ám erre ezúttal is kevés esélye van a fogadóirodák szerint. Hamilton 2020 óta nem tudott futamot nyerni a Hungaroringen, a győzelemre most is a tavalyi győztes és vb-versenyben élen álló Max Verstappennek van a legnagyobb esélye, majd Sergio Pereznek, és csak utánuk jön Hamilton.

Fotó: AFP

A brit pilóta ennek ellenére várja a futamot, és bízik a saját Mercedesében, amely, bár lassabb a McLareneknél, de ez a különbség a Hungaroringen nem mindig jelent hátrányt. Ez már tavaly is megmutatkozott, amikor Hamilton végül második helyre kormányozta be autóját.

A brit pilóta közben a költségvetési sapkába is belerúgott egyet. Mint ismert: a 2021-ben bevezetett költségvetési plafon az idén 135 millió dollár, azaz ennél többet hivatalosan nem költhetnének a csapatok az autókra, mérnökfizetésekre és egyéb felszerelésekre, eszközökre. Ebben nincsenek benne a pilótafizetések, az utazási költségek, a rezsidíjak és egyéb, nem a közvetlenül a versenyautóhoz tartozó költségek.

Bár nem lehetetlen tehát beleférni ebbe a sapkába, ez a hírek szerint több csapatnak sem sikerült az elmúlt időszakban, ami miatt a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) pénzbüntetéseket is kiszab. Ezek azonban meglehetősen aprópénznek tűnnek, ami Hamilton szemét is csípi.

A Sky Sportsnak nyilatkozó pilóta a magyar nagydíj előtt azt mondta: szerinte nem elég, hogy ilyen szabályszegésnél csak meglegyintik a vétkezők kezét.

Ha nincs komoly következménye a dolognak, akkor továbbra is csinálják majd

– mondta Hamilton.