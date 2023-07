Családi támogatással érné el célját, azaz a Bundesligába történő azonnali visszajutást a Hertha BSC magyar vezetőedzője, Dárdai Pál. A korábban magyar szövetségi kapitányként is dolgozó klublegenda csapatában az előző szezonban is játszott középső fia, a 21 éves középhátvéd Dárdai Márton. Az új szezon elején felkerült a csapathoz a támadóposztokon bevethető legkisebb csemete, a 17 éves Dárdai Bence is. És immár teljes a család, miután a 24 éves Dárdai Palkó is a klubhoz igazolt – írta meg hétfőn a Bild német portál.

Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

A Hertha-edző legidősebb fia 2011 és 2021 között már állt a klub alkalmazásában, majd 2021 őszétől Székesfehérvárra igazolt, és a Mol Fehérvár csapatában szerepelt két szezonon át. A középpályás a magyar csapat színeiben 72 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 11 gólt szerzett. Ezen időszak alatt a magyar labdarúgó-válogatottban is bemutatkozott, 2022. november 20-án a Görögország elleni hazai barátságos meccsen a 72. percben küldte őt pályára Marco Rossi.

Miután a Fehérvár az elmúlt szezonban mélyen a várakozások alatt teljesített, a főszponzor Mol is kihátrált a csapat mögül, és több játékos is távozott a csapatból. Az eligazolók sorába most Dárdai Palkó is bekerült, aki újra Berlinbe teszi át székhelyét.

Arról egyelőre nincs információ, hogy a berlini klub mennyit fizetett a Fehérvárnak Dárdaiért, azonban a magyar klub minden bizonnyal keresett az üzleten, hiszen Palkó két évvel ezelőtt ingyen igazolt az NB1-be.