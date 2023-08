A közvetlen szomszédunkban, Ukrajnában dúló háború árnyékában a sport béketeremtő természete felértékelődik – hangsúlyozta Novák Katalin köztársasági elnök szombaton, a budapesti atlétikai világbajnokságot megnyitó beszédében.

Készülődés a megnyitóra (Fotó: Koszticsák Szilárd)



A köztársasági elnök kiemelte: a sporton keresztül megtapasztalhatjuk a nemes, tisztességes küzdelmet, s ezt az egymás tiszteletén alapuló versengést az élet többi területére is érdemes átültetni. Az atlétikai világbajnokság elsősorban a kiemelkedő sportolói teljesítményről szól - mutatott rá Novák Katalin, hozzátéve: a szervező magyaroknak mégis jóval többről, hiszen az élsportot és az egészséges élet alapjául szolgáló tömegsportot is ünnepeljük. A sportra és sportversenyekre szükség van akkor, amikor könnyebb, és akkor is, amikor nehezebb idők járnak. Hiszen egy ilyen esemény felemel, elemel a hétköznapi problémáktól – vélekedett. Novák Katalin köszönetet mondott Sebastian Coe elnöknek és a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek, hogy bizalmat szavaztak nekünk. "Ígérem, megszolgáljuk" – mondta az államfő.

Miért éppen Budapest? – tette fel a kérdést köszöntőjében Novák Katalin.

Mert mi, magyarok, ezer éve állunk a vártán itt, Európa szívében. Éppen holnap ünnepeljük államalapító Szent István királyunk napját, akinek köszönhetően Magyarország a nyugati kereszténység útjára lépett

– fogalmazott. Mert a világbajnokságon résztvevőknek és az ide látogatóknak magas színvonalú versenyfeltételeket és biztonságos körülményeket garantálunk. Mert amellett, hogy Budapest fent van a világ kulturális és turisztikai térképén, az elmúlt tíz évben hazánk több, mint negyven Európa- és világbajnokságnak, nemzetközi sportdöntőnek adott otthont – mondta Novák Katalin. Mert többet akarunk a kötelezőnél. Szívből jövő lelkesedéssel, a magyaroktól megszokott kreativitással és eredményesen kiharcolt, széles társadalmi összefogással teszünk eleget a házigazda feladatainak – mondta a köztársasági elnök.

Youhuu, a kabalafigura munkában (Fotó: Koszticsák Szilárd)

A köztársasági elnök emlékeztetett arra, hogy kilenc napig reflektorfényben leszünk, a világbajnokságon kétszáz ország több ezer atlétája vesz részt, több tízezer külföldi néző és szurkolók százezrei előtt a helyszínen és milliók követik majd az eseményeket a képernyők előtt.

Kitért arra is, hogy az olimpiai pályázat örökségeként épülhetett meg a ferencvárosi szabadidő- és sportpark, benne az új atlétikai központtal.

Rozsdából született arany. A Duna-partra visszatért az élet. Büszke vagyok rá, hogy a szervezők a nehéz körülmények közül érkezők számára is lehetővé teszik a személyes szurkolást. Büszke vagyok rá, hogy miközben most ért véget Budapesten Európa egyik legnagyobb könnyűzenei fesztiválja, megmutatjuk, hogy fesztiválhangulatot lehet a sporthoz kapcsolódóan is teremteni. Büszke vagyok rá, hogy százezreket sikerült sportolásra bírni a világbajnoksághoz kapcsolódóan. És büszke vagyok a szervezőkre – köztük önkéntesekre –, akiknek köszönhetően itt lehetünk ma

– mondta Novák Katalin, eredményes és sérülésmentes versenyzést kívánva a világbajnokság résztvevőinek.