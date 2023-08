Szoboszlai Dominik ugyan eligazolt, de nagyon is érdekes Bundesliga-idény kezdődik – számunkra is Sok honfitársunkért szoríthatunk a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, amelyben temérdek pénz forgott a nyáron. Jöttek-mentek a magyarok is, Szalai Attila és Sallai Roland pedig szombaton akár a pályán is találkozhat egymással.