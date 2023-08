Minden idők legdrágább Premier League-je (PL) kezdődik ma este: az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság játékosainak összértéke átvitte a 10 milliárd eurós (3840 milliárd forint) határt. Az idén nyáron transzferekre költött pénz összege megközelíti a 2 milliárdot (768 milliárd forint), és ehhez honfitársaink is hozzájárultak, miután Szoboszlai Dominikért és Kerkez Milosért összesen majd 90 millió eurót (34,6 milliárd forint) fizettek ki. Mellesleg a két fiú már a második fordulóban találkozhat egymással.

Persze nem a magyar szál jelenti a PL vezérfonalát. Szakmai megközelítésből a fő kérdés inkább az, hogy bárki képes lesz-e megdönteni vagy legalábbis megbillenteni az előző idényben történelmi triplát teljesítő Manchester City uralmát. Gazdaságilag pedig nyilván a leglényegesebb a temérdek pénz, ami gyakorlatilag hömpölyög a világ legjobb bajnokságában.

Szívet melengető, de igaz: Szoboszlai Dominiket sztárnak igazolta a Pool.

Fotó: Liverpool FC

Mit tehetnek más országok?

Az utóbbi kitételt aláhúzza, hogy az Európai Labdarúgó-szövetség, az UEFA listáján az úgynevezett koefficiensek alapján

a PL számít a legerősebbnek, méghozzá jelentős előnnyel Spanyolország, Olaszország és Németország előtt.

Az érdekesség itt inkább az, hogy a top ötbe általában belegondolt Franciaország csak a hatodik, miután Hollandia beelőzte.

A legnagyobb spanyol klubok, a Real Madrid és a Barcelona, illetve a németeknél verhetetlen Bayern München kivételével a Föld összes ligájának összes klubja a Premier League etetője: akkora az angolok pénzügyi fölénye, hogy azzal senki sem versenyezhet.

Ékes példa erre a Bajnokok Ligája döntőjét a Manchester City ellen elveszítő olasz Internazionale edzője, Simone Inzaghi nyilatkozata, aki kelletlenül elismerte: Itáliában a csapatoknak előbb el kell adniuk a legjobbjaikat, mielőtt bárkit megvehetnének. Emiatt igazolt el tőlük egyetlen idény után a kameruni kapus Andre Onana, méghozzá Manchester másik csapatához, a legutóbbi Premier League-bronzérmes Unitedhez.

Kié a nyár legnagyobb üzlete?

A piac valósággal pezseg, bármelyik pillanatban megköttethet még egy 80-90-100 millió eurós üzlet.

A City például a horvát Josko Gvardiol személyében egy 21 éves középhátvédre máris elköltött 90 millió eurót, továbbá 100 millió euró felett (38,4 milliárd forint) jár a tárgyalással a West Ham brazil középpályása, Lucas Paqueta ügyében.

A legutóbbi ezüstérmes Arsenal a védekező középpályás Declan Rice-ért 116,6 millió eurót (44,8 milliárd forintot) tett le ugyancsak a West Hamnek, amely tehát a nyár nyertese lehet a bevételeket illetően, habár ebből nyilván vissza is forgat a csapatba – például a Unitedből két emberre is tett ajánlatot 30-30 millió fontért (13,3-13,3 milliárd forint).

Egyre kevésbé valószínű, hogy Harry Kane még a hétvégén is a Tottenham játékosa lesz.

Fotó: Tottenham Hotspur

A legnagyobb üzlet pedig a Tottenham csapatkapitánya, Harry Kane átigazolása lehet, ha nemcsak eddigi klubjának az elnöke fogadja el a becslések szerint 115 millió eurósnál is busásabb ajánlatát a Bayernnek, hanem ő maga is elvállalja, hogy 30 évesen új országba költözzön a szinte garantált sikerekért cserébe. A legfrissebb értesülések szerint így lesz, és a csatár már szombaton játszani akar az RB Leipzig elleni német Szuperkupa-mérkőzésen, de egyelőre még az is gondot okozott neki, hogy felszálljon a Németországba induló repülőre.

Mindenesetre a PL átigazolási ablaka szeptember 1-jén zárul, addig lehet futballistákat venni – eladni még később is, ezért Szoboszlai edzője, a német Jürgen Klopp aggódik, Szaúd-Arábia hirtelen megtollasodott klubjai nem viszik-e el újabb emberét.

Mi lesz a mieinkkel?

Ma reggelig 123 érkezést és 94 távozást regisztráltak e nyáron a PL-ben – ebben nyilván benne vannak az országon belüli csapatváltások is –,

a csapatok átlagos költése 90,9 millió (34,9 milliárd forint), a játékosok átlagos átigazolási értéke pedig 19,3 millió euró (7,4 milliárd forint).

Kerkez Milosra nagy feladatok várnak a Bournemouthban.

Fotó: AFC Bournemouth

Nagyjából itt található a magyar válogatott balhátvédje, Kerkez Milos, hiszen érte 15,5 millió fontot (6,9 milliárd forintot) fizetett a Bournemouth a holland Alkmaarnak.

Ennél persze jóval nagyobbat szólt Szoboszlai Dominik transzfere, amely minden idők legdrágább magyar labdarúgójává tette az irányítót,

hiszen érte a Liverpool 70 millió eurót (26,9 milliárd forintot) csengetett ki, miután aktiválta a szerződésében rögzített kivásárlási árat, és átigazolta a német RB Leipzigtől. Ezek után, hogy megjutalmazza saját magát, az irányító ki is nézte új autóját, csak az még nincs meg. Egyébként, ha valaki a helyszínen szeretné megnézni a legjobbjainkat Angliában, annak is mélyen a zsebébe kell nyúlnia, a legtöbbeknek tehát marad a tévéközvetítés, szerencsére abban nem lesz hiány.

Mindenesetre rajtuk kívül névleg még egy honfitársunk, a jobbhátvéd Bolla Bendegúz tartozik PL-klub keretéhez, ám miután visszatért a svájci Grasshoppersnél töltött kölcsönjátékából, egyetlen felkészülési meccsen sem játszott, és a klubhonlapon sem listázzák csapattagként, úgyhogy aligha lép fel hétfő este a Manchester United ellen az Old Traffordon.

Kerkez azonban tuti kezdőnek tűnik a kis csapatnak számító, ám dúsgazdag tulajjal rendelkező Bournemouthban – amely otthon a sokat emlegetett West Ham ellen kezd –, akárcsak Szoboszlai a Liverpoolban, amely vasárnap a Chelsea-hez látogat a nyitó forduló rangadójára – a második körben viszont máris jöhet az első magyaros találkozó a ’Pool stadionjában.