Csütörtök este hat órától kezdik el az idei Bajnokok Ligája csoportkörének a sorsolását, melyen eldől, hogy hogyan alakul a 8 csoport mezőnye. A szeptember közepén kezdődő sorozat csoportkörének sorsolását Monacóban, a Grimaldi Forumban tartják, és az eseményen díjakat is osztanak majd. A sorsolást az M4 Sport és a Sport 1 is közvetíti élőben, az előbbi nemcsak a televízióban, de online is.

Fotó: Menelaos Myrillas / AFP

A rendezvényen díjat kap az elmúlt szezon legjobb férfi és női játékosa, a legjobb edzők, de kiosztják az UEFA elnökének is a díját, amelyet Miroslav Klose kaphat idén. A díjat 1998-ban alapították, tavaly az egykori olasz szövetségi kapitány, Arrigo Sacchi, tavalyelőtt pedig az Európa Bajnokságon életveszélyes állapotba került Christian Eriksent ellátó orvoscsapat és a dán csapatkapitány Simon Kjær vehette át.

A szezon meccsei szokás szerint keddenként és szerdánként lesznek, az első fordulóra szeptember 13–14-én kerül sor, amit október 3–4., és 24–25., november 7–8. és 28–29. és december 12–13. követ.

A négy kalap, amelyekből a csapatokat sorsolják – mindegyik csoportban mindegyik kalapból csak egy csapat lehet – a következőképpen alakul:

kalap: Manchester City, Sevilla, Bayern München, PSG, Barcelona, Benfica, Napoli és Feyenoord kalap: Real Madrid, Manchester United, Inter Milan, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, RB Leipzig, Porto és Arsenal kalap: Sahtar Doneck, Salzburg, AC Milan, Braga, Lazio, Red Star, PSV, Kobenhavn kalap: Real Sociedad, Galatasaray, Celtic, Newcastle, Union Berlin, Lens, Young Boys, Antwerp

A sorsolást követően is érdemes az M4 Sport műsorát követniük a labdarúgás kedvelőinek, hiszen este 8-tól következik a Ferencváros visszavágója a Konferencia Ligában a Zalgiris Vilnius ellen. Azonban nagy izgalmakat vélhetően nem hoz a mérkőzés, hiszen a Fradinak 5 góllal kellene hazai pályán veszítenie a kieséshez, tehát szinte garantált a továbbjutás.