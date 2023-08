Beletört a Liverpool bicskája Szoboszlai Dominik nevébe. A Liverpool FC ezekben a percekben játszik barátságos mérkőzést a Bayern München ellen Szingapúrban. Szoboszlai Dominik kezdőként kapott helyet Jürgen Klopp csapatában. Az első félidő gólgazdag játékot hozott, hiszen mind a két csapatnak sikerült gólokat szereznie. Ennek ellenére a magyar rajongók felhúzhatják a szemöldöküket, amikor meglátják Dominikot a pályán.

Fotó: NurPhoto via AFP

Egy angol számára valóban kihívást jelenthet a magyar nevek kiejtése, de a helyesírást viszonylag könnyen ellenőrizhetik. Látszólag a mezekért felelős csapat még szabadságon lehet a Liverpoolnál, hiszen Szoboszlai nevét sikerült igencsak elírni a meze hátulján.

Szosbozlai

– áll fehér betűkkel a Liverpool vörös mezén.

Szoboszlai’s shirt today is… interesting 🤣 pic.twitter.com/neCD04iY6b — Hungarian Football Xtra (@HunFootballXtra) August 2, 2023

Ilyen bakik időről időre előfordulnak a labdarúgásban, és bízzunk benne, hogy az illetékes kollégával százszor leíratják Szoboszlai Dominik nevét augusztus 13-ig, amikor a vörösök az idénynyitó meccsüket játsszák majd a Premier League-ben a Cheslea ellen.

A magyar középpályás mezét egyébként borsos áron szerezhetik majd be a rajongók. A 22 éves focista 8-as számmal ellátott liverpooli dressze majdnem 40 ezer forintért kapható a kereskedelmi forgalomban.

Szoboszlai Dominikot még júniusban igazolta le a Liverpool 70 millió euróért.

Ezzel ő lett a magyar labdarúgás történetének legértékesebb játékosa.

Szoboszlai Dominik a Videotonban kezdett el futballozni, ahonnan Székesfehérvár utánpótlásműhelyébe, a Főnix Goldba került (itt is édesapja, Szoboszlai Zsolt keze alatt pallérozódott), majd az MTK-ban is megfordult. 2017 tavaszán, mindössze 17 éves korában 500 ezer euróért (inflációval növelt jelenlegi összeg: 611,22 ezer euró, 226,89 millió forint) vette meg a Főnixtől az osztrák RB Salzburg, amelynek a fiókcsapatában, az FC Lieferingben is sokat játszott. 2021 telén 22 millió euróért szerződött az RB Leipzighez, amellyel két és fél idény alatt kétszer nyerte meg a Német Kupát, és állandó részvevője lett a Bajnokok Ligájának. A 32-szeres magyar válogatott támadó középpályás 91 mérkőzésen lépett pályára a lipcseieknél, akiknél 20 gólt és 22 gólpasszt jegyzett.