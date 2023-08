A budapesti atlétikai világbajnokság 5000 méteres futás számában csütörtökön 19 órakor áll rajthoz a 19 éves Kovács Ferenc Soma, aki amellett, hogy sorra szállította a korosztályos országos csúcsokat közép- és hosszútávfutásban. A fiatalember nem csak a sportban ért el kiváló eredményeket, hiszen tavasszal még a világ leghíresebb egyetemére, a Harvardra is felvételt nyert.

Kovács Ferenc Soma augusztus 24-én, csütörtökön 19 órakor áll rajthoz a világbajnokság 5000 méteres futás versenyszámában.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Kovács Ferenc Soma az atlétikai vb előtt

a jeruzsálemi U20-as Európa-bajnokságon szerepelt augusztus első felében, ahol 3000 méteres akadályfutásban szerzett bronzérmet.

A fiatal a sportpálya mellett a tanulmányokban is elképesztő teljesítményt nyújt. A Harvardra már a hivatalos jelentkezési határidő előtt felvették, ráadásul teljes ösztöndíjat kapott – írta meg az Origo. Az érettségiket kitűnő minősítéssel tette le, illetve németből és angolból is felsőfokú nyelvvizsgát csinált. A Magyarország jó tanulója és jó sportolója címet négy alkalommal is megkapta.

A HírTV-nek adott interjújában elmesélte a harvardi felvételi részleteit. Elmondta, hogy a világ legrangosabb egyetemén egyrészt a tanulmányi eredményét, másrészt a sportteljesítményét vették figyelembe a felvételikor.

Nagyjából 50-50 százalékban nézték a kettőt. Esszéket kellett írnom és tanári ajánlásokat is kellett küldenem, illetve a versenyeredményeimet is folyamatosan be kellett mutatnom

– magyarázta a fiatal atléta.

Szeptemberben már utazhat is az egyetemre, addig azonban még képviselni fogja hazáját az atlétikai világbajnokságon.

Kovács Ferenc Soma elmondta, hogy már nagyon várja az amerikai kalandokat és természetesen az Egyesült Államokban is folytatni fogja a futást.

Szeretnék nagyot alkotni az amerikai egyetemi bajnokságban, illetve a rövid távú célom, hogy az Európa-bajnokságon dobogóra álljak

– mesélt tengeren túli terveiről a sportoló.

A tehetséges fiatal atléta a kiemelkedő eredményeivel a világ legnagyobb sportszergyártójának a figyelmét is felkeltette. Kovács Ferenc Somának a Nike ajánlott szponzori szerződést.

Kovács versenynaptára természetesen nem áll meg a budapesti világbajnokságon, és már az első amerikai futamok is napirenden vannak. decemberben az egyik legnagyobb amerikai fedett pályán, a Boston University csarnokában állhat majd rajthoz, ahol 3000 méteren próbál majd meg rekordot futni. Ez előtt az Egyesült Államok mezeifutó-bajnokságán is részt vesz majd – ezekről a tervekről az Index-nek adott interjújában beszélt Kovács Ferenc Soma.

Az atlétika iránti szenvedélye 2016-ra nyúlik vissza. Ekkor találkozott személyesen a 800 méteres világcsúcstartó David Rudisha-val. A kétszeres olimpiai és világbajnok kenyaival való találkozó után lett a magyar sportoló az atlétika szerelmese.

Tanulmányi és sportteljesítménye mellett Kovács a képzőművészetek iránt is érdeklődik. tehetséges festő, aki Leonardo és Michelangelo replikákat is szokott festeni.