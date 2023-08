A világ leggazdagabb pankrátorának, Vincent McMahon vagyona a Forbes szerint idén elérte a 2,3 milliárd dollárt. A 77 éves McMahon 1999-ben lett a World Wrestling Entertainment (WWE) vezérigazgatója és elnöke. Ma a WWE programokat 135 országban és több mint 30 nyelven sugározzák. A SportsUnfold nevű oldal összeállította a legvagyonosabb pankrátorok 2021-es listáját, amely összeállításban számos egykori pankrátor már filmszínészként is már debütált, sőt a 70 éves Hulk Hogan még mindig megkerülhetetlen szereplője a leggazdagabbak listjának.

Fotó: AFP

10. Hulk Hogan (25 millió dollár)

Hulk Hogant általában a világ legismertebb pankrátorának tartják. Az 1980-as években túlnyomórészt az ő arcával azonosították a pankrációt, Hogan színész, vállalkozó, zenész és televíziós személyiség is mind a mai napi.

9. Stacy Keibler (25 millió dollár)

Keibler táncosként kezdte pályafutását, mielőtt pankrátor lett belőle. Hét évnyi birkózókarrier után elhagyta a ringet, hogy színészkedni kezdett. A rajongók szeretettel emlékeznek 2011-es rövid romantikus kapcsolatára George Clooney-val. Keibler jelenlegi férjével, Jared Pobre-ral együtt 25 millió dolláros vagyonnal rendelkezik.

8. Kurt Angle (25 millió dollár)

Kurt Angle visszavonult pankrátor, aki jelenleg a WWE háttérembereként dolgozik. Emellett időnként filmekben is szerepel. Az 54 éves Angle az egyetlen pankrátor, aki olimpiai aranyat nyert a WWE történetében. Szabadfogású birkózóként az 1996-os atlantai olimpiai játékokon lett aranyérmes. Éves fizetése most 600 ezer dollár.

7. Brock Lesner (28 millió dollár)

A tehetséges Brock Lesner harcművészettel és futballal is foglalkozott. Leginkább úgy emlékeznek rá, mint nyolcszoros összesített világbajnokra. Miután 2000-ben elkezdte pályafutását a WWD-nél, hamarosan a cím történetének legfiatalabb bajnoka lett.

6. Steve Austin (30 millió dollár)

Austin 1995-ben debütált a WWF-ben, és ő lett a jóképű szőke férfi karakter a sportágban. Austinnak volt néhány epikus csatája Rockkal és Shawn Michaelsszel is a karrierje során. Az egykori bunyós bekerült a WWE Hírességek Csarnokába, és milliomos életet él családjával. Több filmben is szerepelt már, például A feláldozhatók című akciófilmben is.

5. John Cena (60 Millió Dollár)

A WWE élő legendája, John Cena 16-szoros világbajnok, a The New York Times-bestseller-írója, színész és zenész. Alig van valaki, aki ne ismerné Cenát, aki 60 millió dolláros nettó vagyonával jótékonysági tevékenységéről is jól ismert. Sőt, mára Hollywood egyik legfelkapottabb színésze.

4. Stephanie McMahon (150 millió dollár)

Stephanie Vince McMahonnak, a WWE vezérigazgatójának a lánya. Jelenleg Stephanie a WWE részvényeinek 2,47 százalékát birtokolja. Amikor a WWE részvényei történelmi csúcsot értek el, az összes részvény 225 millió dollárt ért. Hasonlóképpen, Stephanie 1999-ben debütált az arénában, és egyszeri WWF bajnoki győztes is lett.

3. Triple H (150 millió dollár)

A professzionális pankrátort, üzletembert és színészt, Triple H-t a WWE egyik legnagyobb karakterének tartják. Öt világbajnoki címet és kilenc WWE-bajnokságot nyert. Jelenleg a WWE globális tehetségstratégiáért és fejlesztéséért felelős ügyvezető alelnöki szerepét tölti be. Fizetése éves szinten eléri a 2,8 millió dollárt.

2. Dwayne „The Rock” Johnson (400 millió dollár)

A leggazdagabbak listájának második helyén Dwayne Johnson áll. Dwayne mind pankrátor, mind színészi képességeivel meghódította a rajongók szívét. Tízszer nyerte meg WWE-t, 2019-ben visszavonult pankrációtól, hogy minden figyelmét a színészetnek szentelje.

1. Vince McMahon (1 milliárd dollár)

A WWE jelenlegi vezérigazgatójaként és elnökeként magától értetődő, hogy többet keres, mint bárki a pankráció világában. McMahon, aki alkalmi bunyós, 28,7 millió WWE részvény tulajdonosa. Fényűző ingatlanbefektetései mellett van egy sexy bitch nevű jachtja is.