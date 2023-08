A krikett nemzeti sportnak tekinthető Indiában, az ottani premier liga (IPL) értékét 11 milliárd dollárra becsülik, ami egyben jelzi is, hogy mekkora tét forog kockán a sportközvetítésekért vívott csatában. A talaj pedig igencsak forróvá vált az amerikai szórakoztatóipari óriás, a Walt Disney számára azután, hogy tavaly nyáron alulmaradt a Mukesh Ambani multimilliárdos nevével fémjelzett Jio Cinema streamszolgáltatóval szemben az IPL következő évekre szóló közvetítési jogáért vívott liciten.

A Disney is padlót fogott, de bízik a felpattanásban.

Fotó: AFP

A Jio 2,9 milliárd dollárért vitte a csomagot, majd azt kvázi ajándékként az indiai nép rendelkezésére bocsátotta. Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 600 millió okostelefon hazájában a helyiek ingyen nézhetik mobiljukon a bajnoki rangadókat. Meg a többi mérkőzést is.

Ambani meggyomrozta a Disneyt

A marketingfogással olyan mélyütést vittek be az indiai néplélek megfejtésében vakvágányra futott Disney-nek, hogy annál már egy vegyes vállalati befektető bevonása mellett maga a kivonulás ötlete is felmerült – ahogy máshol is. Aztán ahogy jött, úgy el is hessegették a gondolatot, s előre tekintenek, azt monitorozva, miképp lehet borsot törni az ország leggazdagabb embere, Mukesh Ambani orra alá.

Nos, a recept megszületett, s éppolyan meghökkentő lett, mint a Jióé. A Disney úgy döntött, hogy okostelefonokra élőben és ingyen streameli a holnap induló és szeptember 17-én záruló Ázsia Kupa valamennyi mérkőzését. A kupáért hat csapat (India, Pakisztán, Afganisztán, Banglades, Nepál és Sri Lanka) verseng, a rendezést Pakisztán és a címvédő Sri Lanka vállalta.

Ennél nagyobb durranást is bejelentett a Disney azzal, hogy a sportág legrangosabb eseményét, magát a világbajnokságot is ingyen adja – írja a Reuters. Az Indiában tíz csapat részvételével október-novemberben 48 napon át folyó tornára Európából Hollandia és a címvédő Anglia érkezik, de ott lesz Ausztrália, Új-Zéland és Dél-Afrika csapata is, viszont Nepálnak itt nem osztottak ütőt.

A 600 millió indiai okostelefonból becslések szerint 450 millión fut majd a sportközvetítés,

ennyien lesznek kíváncsiak a meccsekre. Persze a legizgalmasabb jelenetekkor várhatóan be-beúszik majd a képernyőre egy hirdetés, de személyre szabott reklámok is lesznek, melyeket a felhasználó WhatsApp fiókjára átirányított azonnali vásárlási lehetőséggel kombinálnak.

Indiában van a krikett, utána lóhosszal lemaradva jön csak a többi sport.

Fotó: Asia Cup

A piac nagy, a bevétel kicsi

Hogy a hirdetési bevételek fedezni tudják-e az ingyenességgel kiesett milliókat, azt csak az üzleti modellt kidolgozó szakemberek tudnák megmondani. Az előzetes számítások szerint alaphangon 42,3 millió dolláros reklámbevétellel kecsegtet az Ázsia Kupa, ami nem rossz. A Disney számára kimondatlan a menni vagy maradni kérdés eldöntése is előjön, amikor a tapasztalatokat majd kiértékelik. Hozzá kell tenni, hogy

az indiai streaming piac a mérete, s nem az ott elérhető bevételek miatt impozáns.

A Walt Disney a legutóbbi lezárt üzleti évében 390 millió dolláros bevételt ért el itt, és 41,5 millió dolláros veszteséggel szembesülhetett.

Fillérekbe kerül a szolgáltatás

Amíg az Egyesült Államokban a reklámmentes Disney+ streaming szolgáltatás előfizetési díja havi 13,99 dollár, addig Indiában ugyanez pepitában havi 3,62 dollárt kóstál.

Az egy felhasználóra jutó átlagos árbevétel Indiában nagyon alacsony, mindössze 0,59 dollár, ugyanez Amerikában 7,31 dollár volt a Walt Disney legutóbbi gyorsjelentése szerint.

A Disney 2019-ben jelent meg a piacon azzal, hogy a 21st Century Fox globális érdekeltségeit 71 milliárd dollárért megvásárolta, benne az itt működő HotStar streamszolgáltatót. S hogy a vételár megtérüljön, 2020-tól, az IPL-jogok megszerzésével már fizetőssé is tette a krikettközvetítéseket a HotStaron.

Arra bazíroztak, hogy az egyre erősödő és gyarapodó középosztály könnyedén kifizeti a kért „meccsbelépőket”, ami igaz is, csakhogy a krikettet tömegével a szerényebb anyagi lehetőségekkel rendelkező rétegek nézték, ők viszont elestek ezzel a kedvenc szórakozásuktól. Az indiai fogyasztó ugyanis mélyen költségtudatos, azonnal vált, ha valaki pár rúpiával kedvezőbb lehetőséget villant fel számára.

Háromból csak két előfizető maradt

A HotStar százmillió előfizetőre számított a krikettre alapozva, és arra, hogy a kapcsolódó prémium tartalmakra igényt tartók révén bevételei is megugranak. Ehhez képest sokként érte őket, hogy gyorsan és brutális ütemben pártoltak el tőlük az előfizetők. Nem volt olyan üzleti modelljük, amelyben az szerepelt volna, hogy a tavaly októberi 61 milliós előfizetői tábor idén júliusra 41 milliósra szűkül.

Bíztunk az indiai előfizetők fizetési hajlandóságában, de ez nem jött be. Most az ingyenes krikett maradt az egyetlen golyóként a tárban, amivel célba tudunk lőni

– ismerte el önkritikusan a Reuters egyik cég közeli forrása. Ha már a IPL-ről lemaradt, a Disney azzal vigasztalódott, hogy mintegy 3 milliárd dollár leperkálásával megújította a Nemzetközi Krikett Tanács által 2024 és 2027 között Indiában rendezendő versenyek közvetítési jogát. A digitális streaming jogokat megtartja, míg a televíziós közvetítési jogokat az indiai Zee Entertainment vállalatnak adta tovább 1,5 milliárd dollárért.

Bíznak a mobilos beetetés sikerében

A Disney abban bízik, hogy az őszi 48 napos nonstop zajló világbajnokság alatt mintegy 450 millió felhasználó regisztrál az ingyenes közvetítésekre, s a mobilos »beetetés« eredményes lesz. A legutóbbi, 2019-es angliai világbajnokság közvetítésébe 300 millió indiai kapcsolódott be. (Két éve a pandémia „elmosta” a tornát.)

Az indiai krikettválogatott mindig a favoritok közé tartozik, most sincs ez másként.

Fotó: AFP

Disney reményei szerint az egyes összecsapások egyidejűleg kár 50 millió felhasználót is a mobiljuk mellé szegezhetnek, ez a négy évvel ezelőtti duplája lenne. Májusban az IPL döntőjét 23 millión követték előben a Jio Cinema mobilstreamjén. Érdekesség, hogy akkor Ambani azzal kampányolt, hogy az IPL-meccseket bárhol ingyen lehet okostelefonon nézni, nem kell hozzá tévé. Akkor a HotStar a tévézés nyújtotta élményre reklámkampánnyal igyekezett visszavágni, hogy aztán most ő is beálljon a sorba.

A Disney globális streamszolgáltatásainak 2025-től már nyereséget kell termelniük a frissített üzleti stratégia szerint, ám az indiai tevékenység erre akkor még nem lesz képes – ezt a helyi leányvállalat vezetői közölték is a központtal arra hivatkozva, hogy egyedi és bonyolultan működő régióról van szó.

Előnyben a helyi behemót

A világ legnépesebb országának streamingpiaca ettől függetlenül dinamikus fejlődés előtt áll, a Media Partners Asia becslése szerint a mérete 2027-re eléri a 7 milliárd dollárt. A főszereplők között bérelt helye lesz a Jio Cinemának, őt a Netflix és a Amazon Prime követheti. Az kérdés, hogy a Disney jelen lesz-e akkor, s ha igen, akkor milyen formában működik majd.