Szoboszlai Dominik leigazolása után most egy másik magyar játékosról ír honlapján a Liverpool, miután Marco Rossi kihirdette a válogatott keretét a Szerbia elleni selejtező és a Csehország elleni barátságos meccs előtt.

A válogatott keretében ugyanis helyet kapott

az MTK mindössze 21 éves középpályása, Kata Mihály, aki klubjánál a csapatkapitányi karszalagot is átvette,

ráadásul attól a Németh Krisztiántól, aki magyarként eddig egyedüliként szerzett gólt a Liverpool színeiben, még 2009-ben.

Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

A vörösök honlapján megjelent írás ugyanakkor Kata tehetségét méltatja, akire a Liverpoolnak is érdemes lehet figyelnie, hiszen az MTK akadémiája számos kiváló játékost nevelt ki. Ráadásul korábban megállapodás is volt a két csapat között, így az angol csapat színeiben már kilenc volt MTK-játékos is pályára léphetett, köztük például Gulácsi Péter.

Az írás kiemeli azt is, hogy Kata a harmadik legfiatalabb játékos, aki az MTK felnőttcsapatában helyet kapott, hiszen először 16 évesen 6 hónaposan és 18 naposan lépett pályára kék-fehérben. Azóta már több mint százszor játszott az MTK felnőttcsapatában. Anfield Roadra költözését pedig az is segítheti, hogy kedvenc csapata a Liverpool és kedvenc játékosa Steven Gerrard volt.