A Nascar versenyek közvetítési jogainak legújabb csomagjáért az Amazon szállt sorompóba a Warner Bros. Discovery ellen, miután az autóverseny újabb médiavállalkozások számára tenné lehetővé a közvetítéseket, hogy növelje bevételeit.

A most meghirdetett csomag, mely az Egyesült Államokban a közvetítésekre jogosult harmadik csatorna kiválasztását célozza,

6-8 nyári verseny képernyőre tűzését tenné lehetővé az ügyet ismerő források szerint.

Fotó: Northfoto

A Warner Bros. 2015-ig a TNT nevű csatornáján sugározta a Nascar futamait és most a nyári hónapokra keres sportprogramokat, különös tekintettel az NBA szezon lezárultát követő hónapokra.

Az autóverseny jelenlegi partnerei, a Comvast birtokában lévő NBC és a Fox pedig közel vannak szerződéseik megújításához. A két cég évente 820 millió dollárt fizet a jogokért, melyek a 2024-es szezon végéig szólnak. Bár a Nielsen adatai szerint tavaly a futamok átlagos nézettsége elérte a 3 millió főt, ez 4 százalékkal elmarad a 2018-as idény számaitól – írja a Bloomberg.

A Nascar úgy szeretne több pénzt kapni a közvetítési jogokért, mint az NFL vagy az MLB,

melyek a televíziós jogokat csomagokra feldarabolva dobták piacra és a streamingszolgáltatókat is előszeretettel nyerték meg partnerként. Az Amazon például az NFL csütörtöki meccseinek nyerte el az exkluzív jogait, de az amerikai foci bajnoksága hamarosan a YouTube-on is elérhető lesz, miközben az Apple a baseball és a hagyományos futball-liga az MLS közvetítési jogaiból vásárolt be.

A múlt hónapban a CW Network pedig a 2025 és 2031 közötti időre szerezte meg a Nascar Xfinity Series sugárzási jogait, melyért évi 115 millió dollárt fizet. Azonban a kábeltv előfizetők számának apadásával a médiacégek egyre óvatosabbak a sportesemények közvetítési jogaival kapcsolatban, ezért van a Nascarnak is már 4 partnerre szüksége a korábbi kettő helyett. A közvetítők számának növekedésével az autóverseny bevételei így mégis nőhetnek.