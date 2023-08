Szombaton csapott össze a világ legerősebb bajnokságában a Liverpool FC és az AFC Bournemouth. A magyarok számára rég nem látott esemény volt ez, mert két játékosunk, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is pályára lépett. A válogatott csapatkapitánya örülhetett, ráadásul A meccs embere címet is kiérdemelte, de Kerkez is a mezőny legjobbjai közé tartozott. Szabados Gábor sportközgazdászt kérdeztük arról, hogy milyen hatással van fiatal tehetségeink jó teljesítménye a magyar játékosok megítélésében. A szakember kifejtette: marketingszempontból nézve minden ilyen kaliberű esemény imázsnövelő elem.

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik a válogatottban együtt küzd, a Premier League-ben viszont már mások a célok.

Fotó: Koncz Márton

Ezt úgy kell elképzelni, mint a globális piacon: egy cég megítélése nagyban függ attól, mennyit hirdet, ebben az esetben a Liverpool óriási reklámértékkel bír.

Hozzátette, minél több ilyen reklámot kap a magyar futball, annál jobb lesz az arról kialakult kép. Példaként említette Ivan Rakitic horvát válogatott, világbajnoki ezüstérmes játékost, akiről szintén az a kép él, hogy hazája bajnokságából indulva ért el kiemelkedő eredményeket, ám valójában Svájcban született és ott is kezdte labdarúgó-karrierjét.

Dominikra és Milosra visszatérve elmondta, szereplésük hozzásegít az imázs építéséhez, a sok ilyen apró lépés viszi előre a magyar játékosok nemzetközi megbecsültségét.

Kerkez Milos fiatal kora ellenére megállta a helyét a többszörös gólkirály Mohamed Salah ellen.

Fotó: AFP

A futballisták esetében is van egyfajta országimázs. Ha valaki autót vásárol, néha a márka mindegy is, de a gyártó ország megítélése meghatározó lehet.

Ami a járműiparban a „német autók megbízhatóak”, az a labdarúgásban például a „horvát játékosok mentálisan erősek”.

A Premier League-ben szereplő fiataljaink jó játéka azért is fontos, mert a menedzserek is gyakran úgy gondolkodnak, mint az autóvásárlók: ha egymás mellé rakunk egy ugyanolyan képességű magyar és szerb futballistát, a szerbet választják, mert jobban bíznak abban a piacban, jobb a megítélése, így bátrabban fektetnek bele – magyarázta a sportközgazdász. A két játékos a fenti példák miatt jó hatással van a többi magyar fiatal piaci értékére, hiszen azt látják a menedzserek, scoutok, klubvezetők, hogy lám, megéri a magyar utánpótlás és a felnőtt válogatott mérkőzéseket figyelni.

Már most látszik, hogy Szoboszlai Dominiknak fontos szerepet szán Jürgen Klopp, a Liverpool vezetőedzője.

Fotó: AFP

A nemzetközi tornák is kapóssá tehetik a játékosokat, de nem mindenkit

Hasonló értéknövelő tényező, amikor a nemzeti csapat kijut egy Európa-bajnokságra, vagy egy klubcsapat valamelyik nemzetközi kupában szerepel.

Amikor kijutottunk a 2016-os kontinensviadalra, a norvég meccs után Sallai Rolandot és Balogh Norbertet rögtön leigazolta a Palermo, pedig nem voltak kulcsszereplők a kijutás alatt. Majdnem biztosan merem állítani, ha nem jutunk ki a tornára, ez a két transzfer nem jön össze. Kleinheisler László olyan jól játszott a selejtezőkön, hogy mindenképpen vitte volna a Werder Bremen. A 2021-es EB után pedig Bolla Bendegúz játéka tetszett meg a Wolverhampton Wanderersnek, bár a bemutatkozására egyelőre várnunk kell.

A magyar válogatott játékosai a Európa Bajnokság selejtezőjében, Montenegróban (balról: Sallai Roland, Bolla Bendegúz, Callum Styles, Nagy Ádám, Kerkez Milos, hátul balról: Willi Orbán, Dibusz Dénes, Lang Ádám, Szalai Attila, Ádám Martin, Szoboszlai Dominik).

Fotó: Szabó Miklós

Felhívta a figyelmet arra, hogy ezek a szerencsére egyre gyakoribb eredmények szinte kizárólag a fiatal játékosokat segítik, mert az európai topbajnokságok nem igazolnak „idősebb”, azaz nem tizenéves, vagy a húszas évei elején járó futballistát Magyarországról.

A már kész hazai játékosok iránt nincs kereslet, csak azok iránt, akikben van fejlődési potenciál, így befektetésnek is kiváló

– mutatott rá Szabados Gábor. Példaként elmondta, ha a Ferencváros a Konferencia Liga csoportkörébe jut, és ott kiemelkedőt „játszik” a 21 éves Baráth Péter és a 28 éves Varga Barnabás, szinte biztos, hogy a fiatal középpályásnak lenne nagy esélye európán belül feljebb lépnie.

A fiatalokban van a potenciál

Lisztes Krisztián is jó befektetés lehet bármelyik top bajnokság csapatának

– emelte ki a szakember, hozzátéve: egy már a hazai felnőtt bajnokságban bizonyított tizenéves nagy fejlesztési lehetőséggel kecsegteti a külföldi klubokat. Ez nem csak itthon van így, globális jelenség, Mbappé és Haaland jelenleg a világ két legértékesebb játékosa, évek óta az elitet képviselik, és még mindig csak 24 és 23 évesek. Nyomatékosította: a piacnak az életkor az elsődleges.

A sípszóig küzdelem, utána mezcsere.

Fotó: Nemzeti Sport

Az utánpótlás nevelésében fejlődni kell, a magyar származású tehetségek felkutatását pedig folytatni

Sajnos kevés olyan játékos van, aki nem fiatalkorában ment ki külföldre, hanem itthon nevelkedett, majd jól játszott klubcsapatában, és utána lett több millió eurót érő játékos – jegyezte meg. Sallai Rolandot mondta pozitív példának, de véleménye szerint a válogatott akkor lesz tartósan erős, ha ilyen karrierúttal rendelkező labdarúgók alkotják a csapat gerincét. A közgazdász szerint amint ez megtörténik, és rendszeresen nevelünk ki ilyen kaliberű játékosokat, már kevésbé lesz akkora árkülönbség egy horvát és egy magyar bajnokságban játszó hazai játékos között.

Bár az utánpótlás-nevelésnek sokkal hatékonyabbnak kéne lenni, az MLSZ nagyon jól teszi, hogy felkutat és bevonz a válogatottba magyar kötődésű játékosokat – emelte ki, hozzátéve: ez egy globális tendencia, minden nemzet él ezzel a lehetőséggel. „Jó dolog a magyar labdarúgásnak, hogy Will Orbán nem a német válogatottat erősíti.”

Így áll most a válogatott

A magyar nemzeti csapat nemcsak az elért eredményei alapján néz ki egyre jobban, hanem a játékosok klubcsapatai is kellemes összképet mutatnak. Jó látni azt is, hogy évről évre növekszik azon futballistáink száma, akik topbajnokságokban játszanak.

Idén természetesen Szoboszlai Liverpoolba költözése vitte a prímet, de Kerkez Milos Bournemouthba és Szalai Attila Hoffenheimbe igazolása is nagy hír. Bolla Bendegúzt is visszahívta a Wolverhampton a keretbe (eddig kölcsönben szerepelt a Grasshoppersnél). A Lipcsében már évek óta megbízható teljesítményt nyújt Gulácsi Péter és Will Orbán, utóbbi idén megkapta a csapatkapitányi karszalagot is. Sallai Roland a hétvégén ismét megmutatta tehetségét, de nem igazán kapja meg a bizalmat a Freiburgnál, míg Schafer András sérülése előtt többnyire a kezdőben kapott helyet az Union Berlin csapatában.

Németországban maradva még Németh Andrást érdemes említeni, a fiatal csatár a feljutást célozta meg a Bundesliga 2-es Hamburggal. Balogh Botond a Seria A-s Parma játékosa, Luis Nego a francia bajnokság újoncánál, a Le Havre-nél szerepel. Kleinheisler László a nagy múltú, nem csak Görögországban ismert Panatinaikos kezdőjében kap helyet, míg Gazdag Dániel az Egyesült Államokban focizik, ahol tavaly a bajnokság egyik legjobb játékosa volt.

A magyar bajnokságból még a Ferencváros három játékosát érdemes kiemelni, a 21 éves éves Baráth Pétert végleg megvette a zöld-fehér klub, Dibusz Dénes jól helyettesítette a sérült Gulácsit, míg a tavalyi gólkirály, a válogatottban is már betaláló Varga Barnabás játékát érdemes figyelni a Konferencia Ligában.