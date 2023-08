„Ársapkát vezettünk be a Nemzeti Atlétikai Központ büféiben, és korlátozzuk az árakat a belvárosi szurkolói zónában is. A nemzetközi eseményeken és a fesztiválokon megszokott árakhoz képest jóval olcsóbban lehet vásárolni: egy fél literes ásványvíz 550 forintba kerül, és a hideg sört is meg lehet kapni ezer forint alatt a világbajnokságon. Szeretnénk minél többek számára elérhetővé és megfizethetővé tenni tenni a vébét” – mondta Németh Balázs, a jövő szombaton kezdődő atlétikai-vb szervezéséért felelős Budapest 2023 Nzrt. vezérigazgatója.

Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport

A Magyar Nemzet beszámolójából az is kiderül, hogy a nemzetközi sportági szövetség (World Athletics) brit elnöke, Sebastian Coe már a magyar fővárosban tartózkodik, és hozzávetőleg ötvenezer külföldi szurkoló érkezésével számol, utóbbinak pedig leginkább a budapesti szálláshelyek a haszonélvezői, mert a világverseny alaposan megdobja a foglalásokat:

„Ez a szám azokra vonatkozik, akik kizárólag a világbajnokság miatt jönnek Budapestre, ebben természetesen nincsenek benne a versenyzők és kísérőik. Immár 102 országból vannak jegyvásárlóink, legutóbb Suriname-ból és Ecuadorból váltottak belépőket a vb-re. Az előrejelzések szerint kétszázezer vendégéjszakát töltenek el Budapesten.

Hozzák a pénzüket, hogy elköltsék nálunk, és a tanulmányok, gazdasági szakemberek várakozásai szerint ez mintegy tízmilliárd forintos tétel.

Németh kiemelte: amennyiben ez az összeg bekerül és felpörgeti a magyar gazdaságot, akkor akár még hatvanmilliárd forintos pluszbevételt is jelenthet neki.

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) adatai azt mutatják, hogy a szállásfoglalási adatok a tavalyiakhoz képest harminc-negyven százalékkal magasabbak erre a bő egyhetes időszakra, tehát szerintük megéri egy ilyen nagy sportrendezvényt elhozni Magyarországra, Budapestre, mert gazdasági hasznot termel.

Az augusztus 19-én kezdődő atlétikai világbajnokságra a délelőtti belépők egységesen háromezer forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900-tól, hétvégén 8900-tól indulnak a jegyárak.

Összesen kilenc esti és öt délelőtti program lesz a vb alatt, és hat ingyenesen látogatható utcai versenyt is rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfimaraton 27-én reggel 7-kor rajtol.

„168 óra múlva ilyenkor a világbajnokságnak lesz egy győztese, ezüstérmese és bronzérmese. Ez is jelzi, hogy célegyenesbe fordult a rendezés, minden készen áll ahhoz, hogy elkezdődjön Magyarország eddigi legnagyobb sporteseménye” – fogalmazott Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, az atlétikai-vb kormánybiztosa. Ezután arról is beszélt, hogy a világbajnoksággal többet szeretnének adni, mint egy sportesemény, ezért folyamatosan lesznek koncertek, különböző programok, amelyek reggeltől estig várják majd a kikapcsolódni, szórakozni vágyókat.

Hozzáfűzte: több mint egymilliárd néző fogja látni az eseményeket, és ezzel együtt Budapestet. „Átléptük a 300 ezer eladott jegyet, ennyi néző még nem látogatott ki Magyarországon sporteseményre” – ismertette. A tárcavezető úgy véli, nemzeti ügy, hogy ez egy jól sikerült világbajnokság legyen.