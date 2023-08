Mesterhármasra készül a Jumbo-Visma kerékpárcsapata, amely a Giro d’Italia és a Tour de France után az év harmadik nagy versenyére, a Vuelta a Espanára elviszi minden nagyágyúját, azaz Valter Attila is ott lesz a rajtnál. A potenciális siker pedig anyagilag is megéri természetesen.

A spanyol Movistar spanyol kerekese, Enric Mas a hazaiaknak kijáró fogadtatásban részesült a csapatbemutatón

Fotó: PAU BARRENA/AFP

Nincs abban semmi túlzás, hogy a 25 évesen a fiatalok különversenyébe is beférő magyar fiú alapember és klasszis, vagy legalábbis világszerte elismerten ügyes tagja a mezőnynek, hiszen a tavalyelőtti Olasz körversenyen napokig viselte az összetettben vezetőnek járó rózsaszín trikót.

Akkor még a Groupama-FDJ csapattagja volt, idén azonban már a Jumbo-Vismához tartozik, amely gyakorlatilag világválogatott.

Mi történt eddig?

Itt teker a szlovén Primoz Roglic és a dán Jonas Vingegaard is többek között, márpedig ők nyerték 2023 legnagyobb viadalait eddig: előbbi a tavaszi Olasz, utóbbi pedig a nyár közepi Francia körversenyt.

Most, Spanyolországba mind a kettőt elviszi a csapat, amelynek tehát két vezérbikája lesz, ám ez a főnökség reményei szerint nem okoz majd gondot, sőt.

Marc Reef sportigazgató a legjobbjai méltatásakor elmondta, hogy nemcsak klasszisok, hanem sokoldalúak is: Roglic és Vingegaard mellett e körbe sorolta honfitársunkat is.

A Vuelta szakmai számai 3153,8 kilométer össztáv

22 csapat (ebből 18 UCI World Teams-kategóriájú)

21 szakasz

2 pihenőnap (szeptember 4., 11)

1 egyéni, illetve csapatidőfutam

Az itthon a mezőnyversenyben és az időfutamban is magyar bajnok Valter régóta a Vueltára készül, ott volt a felvezető versenyen is Burgosban, ahol szakaszt is nyert, a csapatidőfutamot pedig szintén behúzta a Jumbo, azaz tényleg minden adva van, hogy sikeres szeptembere legyen a csapatnak.

Ha pedig így lesz, azzal tovább tömhetik a széfet, tudniillik a nagy háromhetes bicikliversenyekkel keresni is lehet.

Hol adják a legtöbb pénzt?

Persze a legjobban a legnagyobb és leghíresebb Tour de France fizet, ahol több mint 2,3 millió euró (880,7 millió forint) az összdíjazás, ehhez képest a Giro másfél, a Vuelta valamivel több mint egymillió eurót oszt szét a legjobbjai között.

Valter Attila csapata így hajózott be a bemutatóra

Fotó: Vuelta a Espana

Az alábbi táblázathoz kiegészítés, hogy nemcsak a fődíjakkal lehet jól járni, csinos kiegészítés gyűjthető a sokadik helyezésekkel és a mindennapos aprópénzekkel is.

A Vueltán például még az összetett 20. helyezettje is eltehet 3800 eurót (1,5 millió forintot), a szakaszokon pedig 360-at (138 ezer forintot),

míg ha valaki kipurcan a nap végére, de közben ő akciózott a legtöbbet, azért is jár 200 euró (77 ezer forint). Szóval, akár úgy is megtollasodhat egy ügyes újonc például, ha be sem fejezi a három hetet – de persze a legnagyobbat akkor lehet szakítani, ha valaki a célig is elér, méghozzá jó helyen.

E tekintetben a Jumbo nemcsak azért érdekes, mert Valter ott légióskodik, hanem mert a legjobb idei csapatként kaszál is.

A Giro során 303 318 eurót (116,1 millió forint), a Touron ennek több mint a dupláját, 664 280 eurót (254,4 millió forintot) gyűjtött,

hiszen az összetett győztesét is adta, aki nemcsak a végén került az élre, hanem sokáig viselte az összetettben vezetőnek járó megkülönböztető trikót, plusz a többiek is gyűjtöttek pénzt a hegyi- illetve gyorsasági pontversennyel, egyéb részcélok teljesítésével.

Merre vezet az út?

A szombaton startoló Vuelta útja egyébként Barcelonából Madridba vezet majd, csak nem egyenesen, hanem keresztbe-kasul az országban, sőt, a régióban, hiszen Franciaországba is átnéz a mezőny és Andorrába is felmegy.