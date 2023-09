A FIFA nem vesz tudomást az orosz válogatott meccseiről

Az ukránok meggondolták magukat, mégis részt vennének a 2024-es párizsi olimpián Bár korábban törvényben tiltották meg az ukrán sportolóknak, hogy oroszokkal versenyezzenek, most akár ez is elképzelhető. Az ukrán jogszabály szerint, ha egy orosz sportoló a nemzeti jelképeivel versenyez, illetve nyíltan támogatja az Ukrajna elleni háborút, akkor az ukrán atléták nem léphetnek ringbe ellene. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság ugyan nem küldött meghívót Oroszországnak és Fehéroroszországnak a jövő évi ötkarikás játékokra, de semleges színekben lehetővé tenné számukra a versenyzést. Látszólag ez a megoldás az ukránoknak is megfelelhet.