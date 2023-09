A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik góljával fordított a Liverpool a Ligakupában a Leicester City ellen, és végül 3-1-re nyert. A magyar légiós bombagólt szerzett, majd pályafutása legszebb góljai közé sorolta a találatát.

Jó úton a hírnév felé: Szoboszlai Dominik eddig nem hibázott.

Fotó: AFP

Nem számít, ki tagja a kezdőcsapatnak és ki áll be csereként, csapatként dolgozunk. A gólomról csak annyit mondanék, hogy nagyon különleges volt. Nem tudom, ez volt-e a legjobb, mert a magyar válogatottban és a Salzburgban is szereztem hasonlókat, de hogy ez az egyik legszebb gólom, az biztos.

A Thisisanfield című, legolvasottabb liverpooli sportszakoldal kilencest adott Szoboszlainak, ezzel indokolva:

Ez a srác jobb Lionel Messinél! Döbbenetes bombagól, amire Steven Gerrard is büszke lett volna, és amit pár perccel később majdnem megismételt. Micsoda futballista! Szoboszlai teljesítményével egyenértékű a mérkőzés után a televíziónak adott nyilatkozata. Tökéletes angolság, visszafogottság, szerénység, így kell viselkednie egy ifjú csillagnak a kamerák előtt!

Edzője, Jürgen Klopp sem fukarkodott a dicséretekkel: Dominiknek nem kell mondanom, hogy kapura lőjön, szerencsére ezt tudja magától. Endó Vataru átpasszolta neki a labdát, ráadásul az ellenféltől nem volt védekező játékos. Az első liverpooli edzése óta lenyűgöz mindenkit, kiváló fiatalember, roppant magabiztos, könnyen beilleszkedett, gyorsan elfogadta mindenki. Ráadásul keményen dolgozik, támad és védekezik egyben, rendkívül fontos tagja a csapatnak.

Élvezi, hogy a Liverpoolnál futballozhat, és ezt nagyra értékelik a szurkolók is, folytatódjon ez még így sokáig!

– zárta gondolatait a tréner.

Az, hogy a többi labdarúgó kedveli, nem is kérdés. Nem csak mostani, és volt csapattársai kedvelik Szobót, hanem a legnagyobb sztárok is: első liverpooli góljánál Neymar kommentelt Instagram-posztja alá, most pedig a Real Madrid csillaga, Jude Bellingham osztotta meg, mit gondol a magyar válogatott góljáról:

Kellemes meglepetés, hogy a magyar kommentek nem férnek a poszthoz: csapattársai mellett más világsztárok is gratulálnak Szoboszlai Dominiknak.

Fotó: Szoboszlai Dominik / Instagram

Ha Szoboszlai Dominik így folytatja, még sokra viheti, ez nem kérdés, a hónap játékosa is volt már, az önbizalom, a forma és a szorgalom nem áll az útjába, innentől kezdve minden rajta múlik.