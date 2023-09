A Konferencia Liga más kávéház: csak hibátlan csoportkörrel kereshet újabb egymilliárdot a Fradi A legjövedelmezőbb egyértelműen az, ha egy csapat minél tovább jut a Bajnokok Ligájában. Tavaly az FTC az elitsorozat utolsó selejtezőköréből került át az Európa-ligába, amelynek a playoffját megnyerte. Idén tehát ötmillió eurót (1,91 milliárd forint) kapásból bukott, hiszen ennyi illette volna meg csak azért, ha a BL-rájátszásban is pályára lép. A Ferencvárosnak idén be kell érnie a Konferencia Ligával, amelyben a legutóbbi kiíráshoz hasonlóan ezúttal is 2,94 millió euró, azaz kicsivel több mint 1,1 milliárd forint a rajtpénz.