Benyújtotta lemondását vasárnap Luis Rubiales, a spanyol labdarúgó-szövetség elnöke, három héttel azután, hogy a világbajnok női válogatott egyik játékosát, Jenni Hermosót kéretlenül szájon csókolta a világbajnoki döntő után.

Noha a sportvezető lemondását szinte azonnal elkezdték az eset után követelni,

Rubiales sokáig nem engedett a nyomásnak, arra hivatkozva, hogy a csók a játékos beleegyezésével történt, amit Hermoso tagadott.

Fotó: AFP

A végső lökést az hozta meg távozásához, hogy Rubialest ideiglenesen a FIFA is felfüggesztette pozíciójából, ám lemondását bejelentő levelében továbbra is magát látja áldozatnak – derül ki a The Wall Street Journal tudósításából.

Azonban Rubialest – akinek távozásáig a spanyol női válogatott közölte, hogy nem áll pályára – a spanyol szövetségen belül sem támogatták már, így augusztusban a területi elnökök bizottsága elfogadhatatlannak nevezte a sportvezető magatartását, és azonnali lemondásra szólította fel.

Rubiales utolsó támogatója édesanyja volt, aki rövid ideig tartó éhségsztrájkba is kezdett fia érdekében egy templomban, hogy tiltakozzon az általa boszorkányüldözésnek nevezett történtekkel szemben.