Inkább a Bundesliga, mint a Premier League – ennyibe kerül, ha élőben nézné meg a topbajnokságokban játszó magyar focistákat A meghatározó európai ligákban szereplő magyar válogatott labdarúgók közül Szoboszlai Dominik van a legmesszebb, a Budapest–Liverpool-távolság legalább 2100 kilométer, oda gyakorlatilag a repülőn kívül mással nem érdemes menni. A Kerkez Milosék elleni PL-mérkőzésre korábban akár 279 ezer forintból is kilátogathattunk volna az Anfield Roadra, de a nagy érdeklődés miatt most már 449 ezer forintot kell fizetnünk érte. A legkézenfekvőbb megoldás tehát továbbra is a német Bundesliga, ahol tőlünk öten légióskodnak, bár Hoffenheimbe így is viszontagságos módon és elég drágán lehet eljutni.