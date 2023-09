A történet még 2020-ban kezdődött, a hatóságok akkor figyeltek fel furcsa asztalitenisz-fogadásokra az interneten. Kutakodásuk nyomán kiderült, hogy főleg bolgárokból és románokból álló bűnszervezet ténykedik, ám fizikai valójukban már Spanyolországban. Mindezek okán állt össze a spanyol és a román rendőrség, valamint a spanyol adóhatóság, és kezdtek el közösen nyomozni a mostanság igen elfoglalt Europol támogatásával. Az együttműködés gyümölcsözött.

Trükkös módszerrel dolgozott a most lekapcsolt bűnszervezet.

Fotó: Shutterstock

A fogadási csalók egészen újszerű módszerrel dolgoztak: parabolaantennákkal el tudták kapni a sportesemények élő adat- és információközléseit még azelőtt, hogy ezek elértek volna az internetes fogadóirodákhoz, amelyek az eredmény alakulása függvényében valós időben alakítják az élő fogadási lehetőségeket és oddsokat. Ennek segítségével a csalók már a sportesemények alakulásának tudatában fogadtak, ráadásul trükkösen.

Kiket szerveztek be?

Egyrészt nem a saját nevükben tették meg a téteket, miközben a nyereményeket is mások gyűjtötték be helyettük, másrészt az egyik legnagyobb – habár nem megnevezett – fogadócég egyik munkatársát is beszervezték, aki biztosította, hogy a fogadások háborítatlanul megtörténjenek.

A szervezet eleinte Spanyolországon kívüli sporteseményekre fogadgatott, de gyorsan megnőtt az étvágy, mert a főnök korrumpált román labdarúgókat is, úgyhogy a román focibajnokságok is gyorsan a menüre kerültek, sőt, ez lett a legfőbb fogadási terep.

Ráadásul a beszervezett focisták más, régebb óta működő körökkel is összekötötték a most lekapcsolt fogadási csalókat,

akik gyakorlatilag egy egész Európára kiterjedő hálózat részévé váltak.

Milyen mélyre hatoltak?

A csoportnak a tagjai hamarosan már ázsiai és dél-amerikai focimeccsekre is fogadtak, a mechanizmus sikerességét és térnyerését pedig az érzékelteti, hogy még a német Bundesliga, a válogatott események közül pedig a Nemzetek Ligája és mindennek a tetejébe a tavaly télen Katarban megrendezett világbajnokság sem maradt ki a fogadásokból – miközben a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség sokfelől, sok mindenért támadott elnöke, Gianni Infantino már 2020-ban beszélt a korrupcióellenes ügynökség felállításának szükségességéről.

Az, hogy a most tárgyalt fogadási csalóknál ATP- és ITF-teniszversenyek is bekerültek a szórásba, szinte csak ráadás.

Így vették őrizetbe a bandatagokat.

Fotó: Europol

A hatóságok szempontjából a nagy nap idén márciusban jött el, amikor az Europol két helyi szakértővel és valós időben dolgozó elemzővel támogatta meg az ügynökeit, akik elfogták a közlemény szerint egy bolgár ex-asztaliteniszező irányította szervezet tagjait – ez látható az Interpol lenti videójában.

A négy ház átkutatását felölelő razzián 23 gyanúsítottat vettek őrizetbe, köztük a már említett vezért, és lefoglalták az alábbiakat:

13 ezer eurónyi hamis bankjegyet,

80 telefont,

47 bankszámlát,

3 luxusautót,

2 ingatlant és

2 hatalmas parabolaantennát.

Meddig gyűrűzik az ügy?

Mindezek után folyó hó elején a nemzetközi elfogatóparancs érvényesítése után

lezajlott a kiadatási eljárás is Bulgária és Spanyolország között, így a bolgár expingpongos már Spanyolországban várhatja az ügy folytatását.

Annak ugyanis nincs még vége, mivel a hálózat egyes tagjai szökésben vannak, és még kutatják azoknak a sportolóknak a személyazonosságát is, akiket beszervezhettek.