Miután Szoboszlai Dominik megrúgta az első liverpooli gólját, hazajött Magyarországra, hogy a magyar labdarúgó-válogatottal készüljön a holnapi, Szerbia elleni Európa-bajnoki-selejtezőre.

A középpályás kiválóan érzi magát Jürgen Klopp csapatában, ez a formáján is meglátszik. Most azonban az öltözködése szúrt szemet: a Liverpool honlapján szemfüles kommentelő-szurkolók vették észre, hogy amit a csuklóján hord a magyar nemzeti együttes kapitánya, az egy rózsaarany Patek Philippe Aquanaut-óra, amelynek értéke még használtan is mintegy 40 millió forint.

Ám nemcsak az órája különleges a Lipcséből 70 millió euróért az angolokhoz szerződött 22 éves játékosnak, hanem a hátizsákja is: a Mandiner szerint egy Louis Vuitton-modell lógott rajta, amikor lepacsizott Marco Rossi szövetségi kapitánnyal.

Mint írták, ez a kék táska a Louis Vuitton „LV x YK Multipocket Backpack”-je, ami potom 5000 dollárba, azaz jelenlegi árfolyamon 1,8 millió forintba kerül.