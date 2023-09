Luis Rubiales volt spanyol labdarúgó-szövetségi elnök szerint nem szexuális zaklatás a női futball-világbajnokság döntője után Jenni Hermosónak adott kéretlen csókja. A lemondani kényszerült sportvezető a botrányos esetről a madridi bíróságon beszélt, miután az ügyészek arra kérték a vizsgálóbírót, döntsön, hogy tárgyalásra viszi az ügyet, vagy megelégszik egy távoltartási végzéssel, amely eltiltaná Rubialest attól, hogy a világbajnok focistával kommunikáljon, vagy 500 méteres távolságnál jobban megközelítse.

Az ügyészek azt is kérvényezték, hogy citálják a volt futballszövetségi elnököt 15 naponta a bíróság elé, ezzel biztosítva, hogy nem hagyja el az országot. Rubiales ragaszkodik álláspontjához, mely szerint a csók mind a két fél beleegyezésével történt. Hermoso egészen másként látja a helyzetet, szerinte a tolakodó sportvezető sebezhetőséget és erőszak áldozatának érzését keltette benne. Az aranyérmes középpályás büntetőfeljelentést is tett Rubiales ellen, akit az ügyészek szexuális zaklatással és kényszerítéssel vádolnak – írja a The Guardian.

A hatalmas botrány hatására végül lemondani kényszerülő 46 éves Rubiales pénteki bírósági jelenése előtt nem állt szóba a sajtóval, amelyet az ügyben eljáró bíró az esetről készített felvételek bemutatására utasított, több nézőpontból is.

A tavaly életbe lépett új, szexuális erőszakról szóló törvények értelmében a volt futballvezető bírságra vagy akár négy évig is terjedő börtönre számíthat.

Hermoso ügyvédje arra kérte a bírót, hogy az eljárás során legyen tekintettel a focistát érzelmileg is megterhelő, számára megalázó történtekre. A meghallgatás után ugyanő arról beszélt, hogy elégedettek voltak annak menetével, és bizonyítani fogják, hogy a csók nem kölcsönös beleegyezésen alapult.