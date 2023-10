Már a kisebbségi tulajdonrész-vásárlást is felvetette Sir Jim Ratcliffe, csak történjen már valami a Manchester United angol labdarúgó-klub eladási folyamatában. A jelenlegi birtokos amerikai Glazer-család tavaly novemberben jelentette be a klub „stratégiai áttekintését”, ami alatt bármilyen tőkebevonás és a teljes eladás is érthető. Az Ineos petrolkémiai vállalat fontmilliárdos alapítója rögtön bejelentkezett, akárcsak a katari Dzsászim bin Hamad bin Halífa ál-Szání, ám mostanáig nem hoztak eredményt a tárgyalások. Ezen változtatna Ratcliffe gyakorlatilag már bárhogyan.

A veterán fontmilliárdos Sir Jim Ratcliffe számos ötlettel állt már elő – látható eredmény nélkül

A kiindulópont, hogy Ratcliffe és ál-Szání is teljes tulajdonlást szeretne, ám mivel az értesülések szerint valamivel 5 milliárd font (2,4 ezermilliárd forint) feletti ajánlatukkal nem volt elégedett a Glazer-família, nem született megegyezés.

Miért nincs egyetértés a Glazer-családon belül?

Sőt, az újabb és újabb egyeztető körök mentén az is felvetődött, hogy Glazerék annyira nem is akarják eladni a klubot, inkább csak csendestársakat keresnek, mert habár eleinte 6 milliárd fontos elképzelt árról szóltak a jelentések, közép- és főleg hosszútávon szerintük a 10 milliárd fontos (4,5 ezermilliárd forintos) érték is elérhető. Ráadásul a hat résztulajdonos testvérből két fiú,

Avram és a United elnökeként minden jelentősebb kiadást jóváhagyó Joel valamelyest még érdeklődik is a foci iránt, ezért ők pláne ódzkodnak az eladástól, így tehát nincs egyetértés a famíliában.

Mindezek okán hiába járt a csapat edzőközpontjában és a stadionjában, az Old Traffordon is Ratcliffe és ál-Szání küldöttsége is – Ratcliffe a saját embereit maga vezette –, hiába nézhettek bele a könyvekbe is, egyiküket sem jelölték ki preferált tárgyalópartnernek, azaz nagyjából ott tartunk, ahol majd’ egy éve.

Eközben a pályán nyújtott teljesítmény siralmas.

Mennyit fizet az Adidas?

A csapat az előző idényben hiába nyerte meg a csapat az angol Ligakupát, jutott döntőbe az FA-kupában és végzett a harmadik helyen a Premier League-ben, amely révén visszatérhetett a szakmailag és anyagilag is kiemelkedő Bajnokok Ligájába (BL), az új évadot pocsékul kezdte. Kedd este például a török Galatasaraytól kapott ki otthon a BL-ben, ami a legutóbbi 10 meccsből mára 6. vereséget jelentette.

MAN UTD FAN SOAKED THROUGH OLD TRAFFORD ROOF. Red Devils fan posts video of rain coming through covered section of Theater of Dreams. Embarrassment for club of Utd's finances, stature & history to be dealing with these sorts of issues. (Via @KyleHall1996)pic.twitter.com/4k1N18fqYb — Men in Blazers (@MenInBlazers) October 1, 2023

Ennek tetejébe a napokban is számtalan olyan videó készült a stadionban, hogy a tető alatt is eláztak a nézők, mert beázik a szerkezet, az edzőközpont is rég elaggott, szóval, tetőtől-talpig rendbe kéne szedni az egyesületet – amelyben viszont hatalmas a potenciál, hiszen nemcsak a legtöbbszörös angol bajnok, de még a mai rozzant állapotában is olyan szerződésekre képes, mint a német Adidasszal nemrég megkötött tíz éves hosszabbítás 900 millió font (402,7 milliárd forint) összértékben, nem beszélve az elképesztő tévépénzekről.

Ezért sem sietnek Glazerék az eladással – Ratcliffe viszont annál inkább.

Miként alakulnának a tulajdoni hányadok?

A legújabb értesülések szerint a két hét múlva a 71-et betöltő mágnás felvetette az amerikaiaknak, hogy elsőre a tulajdon negyedét venné meg – ha a Glazerék által megálmodott 6 milliárd fontból indulunk ki, akkor ez a 25 százalékos csomag is belekerülne úgy másfél milliárd fontba (671 milliárd forintba).

Ám ezzel az ötlettel sok a gond.

Egyértelmű a szurkolói vélemény

Az első, hogy Ratcliffe nem kerülne vezető pozícióba, abban feltehetőleg Glazerék maradnának – habár kérdés, pontosan miként alakulnának a tulajdoni hányadok, hiszen az amerikai család jelenleg 69 százalékot birtokol, a többit elaprózva sokan mások.

Ha Glazerék bármilyen formában maradnának a klubnál, bizonyosan kiakasztaná a szurkolókat, akik napjainkban minden egyes mérkőzésen tüntetnek ellenük,

az ellenszenv pedig változó intenzitással a 2005-ös hatalomátvételük óta igaz.

A második nagy kérdés, hogy Ratcliffe potenciális 25 százalékos részesedése új, azonnal elkölthető forrást jelentene-e a klubnak, azaz meg lehetne-e belőle javítani a beázó stadiontetőt például.

A harmadik, hogy ezen ügylettel az Ineos kinyitná-e az ajtót magának a teljes felvásárláshoz, ami az eredeti célja, vagy gyakorlatilag megrekedne a tőkeinjektáló pozíciójában. Utóbbi szerepre egyébként számos amerikai bank és hedge fund jelentkezett, de ugyanúgy nem jutottak semmire, mint a brit Ratcliffe és a sokkal kevésbé türelmes vagy rugalmas katari ál-Szání.

Úgyhogy a 18 éve a 800 millió fontos (357,9 milliárd forintos) vételár nagyját is hitelből kifizető, majd azt rögtön a klubra testáló Glazerék a Manchester United tulajdonosai továbbra is, akármit mondtak tíz hónappal ezelőtt és akármennyire áznak el a nézők a bűnrossz csapatot nézve.