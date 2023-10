Az exfocistát a születésnapján ölték meg Izraelben – Leállt a sport, a külföldiek menekülnek a háború elől

A nyár végén még a váratlan, ugyanakkor nemzetegyesítő focisikereknek örültek Izraelben – a hét végén azonban már a bajnokság meccseit sem rendezték meg, a külföldi játékosok és edzők menekülnek, sőt már sportolóhalált is fel kellett jegyezni a hirtelen kitört háború nyomán.

A sport is sokadlagos téma lett Izraelben a háború árnyékában.

Fotó: AFP

Az értelmezési tartományt kijelöli, hogy Izrael sportszövetségei nem a földrajzilag logikus ázsiai, hanem az európai regionális szervezethez tartoznak, hogy a sportolók így kisebb eséllyel kerüljenek szembe olyanokkal, akiknek az országa nem ismeri el Izrael létjogosultságát, ezért nem is állnának ki a mérkőzésre.

Így van ez a labdarúgásban is, amely természetesen a legkedveltebb sport Izraelben is, és az elmúlt nyarak a némileg váratlan fellendülésről szóltak.

Arabok az izraeli válogatottban?

A 2023-as sikereket a 2022-es alapozta meg: tavaly az U19-es csapat ezüstérmes lett a korosztályos Európa-bajnokságon, ezzel pedig az ország kvalifikálta magát az idei U20-as világbajnokságra – amelynek a története leírja Izrael kényes helyzetét a nemzetközi sportéletben.

A tornának a muszlim többségű Indonézia volt a kijelölt házigazdája, amely nem tart fent diplomáciai kapcsolatokat Izraellel.

Dzsakartában még tüntettek is, hogy a kormány tiltsa ki az izraeli csapatot, Bali kormányzója levélben kérte ugyanezt.

Minderre válaszul a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elvette Indonéziától a rendezés jogát, és Argentínának adta.

A Maccabi Haifa drukkerei sem szurkolhatnak a lelátókon egy ideig.

Fotó: AFP

Az izraeli fiatalok tehát Dél-Amerikában remekeltek, az elődöntőig jutottak, és habár ott elbuktak, a bronzérmet megszerezték – három arab nemzetiségű játékossal a keretben.

Ez a legkevésbé izraeli válogatott Izraelben

– szólt egy szalagcím, de a legjobb értelemben. A kollégák arra utaltak, hogy a fiatal focisták heterogén összetételben is eredményesek, ezáltal összehozzák a nemzetet – a tévénézők 23 százaléka a meccset választotta, ez volt a legnézettebb műsor aznap –, és reményt adnak a jövőre, méghozzá nemcsak a sporton belül, hanem tágabb értelemben is.

Magyarországgal egy divízióban

Néhány héttel később az U21-es csapat is a legjobb négybe jutott a korosztályos Eb-n, ezzel pedig Izrael kvótát szerzett a 2024-es olimpiára. Márpedig nagyon rég, az 1970-es világbajnokság óta nem járt nagy tornán a fociválogatott – a történelmi távlatokat jelzi, hogy akkor még nem is az európai, hanem az ázsiai regionális szövetséghez tartozott az Izraeli Labdarúgó-szövetség is.

Az azóta eltelt több mint fél évszázadnyi időben néhány selejtezős győzelmet leszámítva nem volt minek örülni. A fentebb említett utánpótlássikereken túl azonban a felnőttválogatott is javul: a Nemzetek Ligája B-divíziójában az első helyen zárt a csoportjában, ezzel pedig feljutott a Magyarországot is magába foglaló A-divízióba, azaz a következő kiírásban már a 16 legjobb csapat között versenyezhet.

Ez a B-divíziós csoportgyőzelem arra is jó, hogy ha a normál selejtezősorozatból nem tudna kijutni a 2024-es Európa-bajnokságra, az NL-csoportelsősége révén a pótselejtezőn mindenképp részt vehet.

Feltéve, hogy a válogatott le tudja majd játszani a meccseit akár otthon, akár semleges helyszínen – a hirtelen kitört háború nyomán ugyanis leállt a sportélet Izraelben.

Mikor tud hazajönni a magyar focista?

A focibajnokság hétvégi fordulóját elhalasztották, és az Európai Labdarúgó-szövetség is bejelentette, hogy a hétre és a jövő hétre kiírt felnőtt és korosztályos Eb-selejtezőket is később játsszák le.

Nemcsak a legnépszerűbb labdarúgás eseményeit függesztették fel, mert például a kosárlabdában a Maccabi Tel-Aviv és a Hapoel Tel-Aviv sem játszotta le az európai kupamérkőzéseit, pedig a Maccabi nem is otthon, hanem Milánóban lépett volna fel. Egy harmadik kosárcsapat,

a Hapoel Beer Sheva már azt is közölte: nemcsak engedélyezi a légiósainak, hogy azonnali hatállyal elhagyják az országot a családjaikkal együtt, hanem segít is mindebben.

Hasonlóan jár el öt labdarúgóklub is, tehát ugyanaz történik, mint az orosz–ukrán háború kitörésekor: menekülnek a külföldi sportolók.

Brit sajtóértesülések szerint például a bajnokságban listavezető Maccabi Tel-Aviv vezető- és másodedzőjét, az ír Robbie Keane-t és Rory Delapet egy pánikszobában rejtették el a harcok kezdetekor, azóta pedig már kimenekítették őket Görögországba.

Koszta Márk szeptember végén szerezte meg idénybeli első gólját, ma már ő is próbál kijutni Izraelből.

Fotó: Maccabi Bnei Reineh

Akad egy magyar játékos is az izraeli labdarúgó-bajnokságban: a csatár Koszta Márk szeptember 26-án ünnepelte a 27. születésnapját, 30-án megszerezte idénybeli első gólját a Maccabi Bnei Rainában – a most hétvégi fordulót viszont már nem játszották le.

Éppen most regisztráltam a konzuli védelemre, hogy ha romlana a helyzet, akkor tudjak segítséget kérni. Láttam, hogy sok magyart már hazavittek, persze nekik azért veszélyesebb és sürgősebb volt a helyzetük, de most már én is kapcsolatba léptem a konzulátussal

– nyilatkozta Koszta Márk a Csakfoci.hu-nak. Hozzátette: ő a békésebb északi részen tartózkodik, ráadásul a barátnője itthon van, de a napokban próbál ő is hazajutni.

A veszély mértékére jellemző, hogy tragikus hír is van a sport vonatkozásában: a Hapoel Tel-Aviv megerősítette, hogy egykori játékosa, Lior Assolin a háború egyik első áldozata lett, amikor a 43. születésnapját az egyik megtámadott településen ünnepelte.