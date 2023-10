A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) azonnali hatállyal felmentette a munkavégzés alól az egyik munkatársát, akivel szemben rendőrségi eljárás indult csalás gyanújával. Az MLSZ honlapján pénteken közzétett közleményből nem derült ki, hogy ki ellen indult eljárás, arra ugyanakkor utaltak benne, hogy a csalás a kluboknak adott pénzügyi támogatások elosztásával állhat kapcsolatban.

„A szövetség alapelve, hogy minden munkavállalója elfogulatlan és feddhetetlen legyen. Ezen elv kiemelten érvényes az egyesületekkel kapcsolatban álló munkatársakra. Az eset kapcsán fontos kiemelni, hogy

a sportszervezeteknek adott támogatások és egyéb pénzügyi források elosztása szakmai alapon, többlépcsős döntéshozatali folyamatot követően zajlik.

Ez garanciát jelent arra, hogy a folyamatba egy-egy személy semmilyen formában ne tudjon tisztességtelen módon beavatkozni, és hogy a támogatási összegek a megfelelő helyekre kerüljenek” – írta a labdarúgó-szövetség.

A Sportal értesülése szerint a korábban játékosként vidéken és a fővárosban is megfordult sportvezető ellen 2021-ben indult nyomozás Bodon Péter, a Bodon FC elnökének feljelentése után. Az ügy előzménye, hogy

2020 augusztusában Bodon 50 millió forint értékben műfüves pálya építésének önerejére adott be tao-pályázatot. Az érintett személy az MLSZ egyik vármegyei igazgatóságának első embere, V. Csaba.

Bodon a Sportalnak elmondta, hogy 2020-ban az MLSZ helyi vármegyei igazgatóságán azt az információt kapta V. Csabától, hogy a jövőben átalakul a tao-rendszer, válságalapot fog létrehozni az MLSZ – emiatt minden egyesületnek be kell fizetnie a szövetség felé a klub által megpályázott összeg 10 százalékát.

Bodon lekéste a megbeszélt találkozó időpontját, de V. Csaba megnyugtatta, hogy a pályázatára megvan a szükséges támogatási összeg, a kívánt támogatás 10 százalékát, 5 millió forintot, pedig elkérte Bodontól készpénzben. A klub elnökének 2020. szeptember 30-áig bezárólag kellett volna megkapnia a határozatot arról, hogy egyesületük jogosult az 50 milliós pályázati összegre, de ez nem történt meg.

A férfi később többször is kérdőre vonta V. Csabát, aki mindig azt ígérte, hogy utánajár a dolognak, de végül kiderült, hogy a Bodon FC nem is jogosult a támogatásra, és a már befizetett 5 millió forintot sem kapja vissza. Az augusztusi rabosítása után V. Csaba többször is keresett, hogy szeretné rendezni felénk a kárt, de azóta is csak húzza az időt, ráadásul úgy tudom, hogy több más vármegyei csapattól is szedett be ugyanígy pénzt támogatásért cserébe. Úgy tűnik, gyülekeznek a feje fölött a viharfelhők – osztotta meg a Sportallal az elmúlt időszak történéseit a feljelentő Bodon Péter. A portál kereste V. Csabát is, de ő nem akart nyilatkozni, az érintett vármegyei rendőr-főkapitányság pedig adatvédelmi okokra hivatkozva nem adott bővebb tájékoztatást az ügyben.