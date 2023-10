Cristiano Ronaldót 99 korbácsütésre büntethetik az iszlám törvények megsértése miatt

Ronaldo Iránban találkozott Fateh Hamami festőnővel, aki nagyrabecsülése jeléül két festményt adott a portugál klasszisnak. Cristiano Ronaldo a képekért érzett hálájából megölelte Hamamit, és egy puszit is adott neki. Ezzel megsértette az iráni törvényeket, többen is beperelték, és ha elítélik, akkor 99 korbácsütést is kiszabhatnak rá.

28 perce | Szerző: P. A. R.

