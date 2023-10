Varga és Sallai is betalált az első félidőben, a szerbek részéről Pavlovics volt eredményes. Ezzel az első félidőt 2-1-es magyar vezetéssel fújták le.

Ha ma este nyer Szerbia ellen nyer, fél lábbal már kint is lesz a jövő évi, németországi Európa-bajnokságon a magyar labdarúgó-válogatott. Amennyiben kedden, Litvániában is sikerrel jár, akkor egészen bizonyosan. Ennek pedig nemcsak a nemzeti büszkeség miatt lehet örülni, hanem mert anyagilag is megéri, ha jól megy.

Fotó: Kovács Tamás

A csoportban, Marco Rossi szövetségi kapitány veretlenül éllovas együttese újabb sikerrel hárompontos előnyre tenne szert a második szerbekkel szemben, a harmadik és ezúttal szabadnapos montenegróiaktól pedig öt pontra eltávolodna, így jövő kedden, a nyolcadik körben akár matematikailag is bebiztosíthatná a kijutását Litvániában. A döntetlen sem lenne rossz eredmény a magyaroknak, mert megőriznék vele az első helyüket, de akkor Montenegró lőtávolon, azaz három ponton belül maradna.

A magyar válogatott szeptemberben idegenben, 2-1 nyert a szerb játékosok ellen. Az első félidőben két perc leforgása alatt előbb Varga Barnabás, majd Orbán Willi is gólt szerzett, így a szünetben 2-1-re vezettünk. Győzelmével a magyar válogatott megerősítette vezető pozícióját a G csoportban, és miután Montenegró nem tudta legyőzni Litvániát, nagy lépést tett az Eb-kvalifikáció felé.