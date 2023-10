Ha bejön a papírforma és a két együttes közötti különbség, az utolsó igazi tétmeccs következik a magyar labdarúgó-válogatott számára idén. Amennyiben a már magyar állampolgársággal is rendelkező Marco Rossi csapata ma este legyőzi Litvániát Kaunasban, egészen biztosan részt vesz a 2024-es németországi Európa-bajnokságon.

A szerbek legyőzése után nagy volt az öröm, de a Szoboszlai Dominik vezette csapat ma még nagyobbat szeretne ünnepelni.

Fotó: Kovács Tamás

Az Európa-bajnoki selejtező eddigi 5 fordulójában 13 pontot szerzett a magyar válogatott. Ezzel az eredménnyel hazánk legjobb labdarúgói vezetik csoportjukat, és elég jók a kilátások: a fennmaradó három mérkőzésen összesen két pontot kell gyűjteniük a biztos Eb-szerepléshez.

Ha azonban a jelenleg 147,25 millió eurót (56,55 milliárd forint) érő magyar csapat legyőzi ma este a 8,65 millió (3,32 milliárd forint) euró értékű litván nemzeti tizenegyet, a maradék két mérkőzésen már akár gyakorolhat a jövő évi kontinensviadalra.

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint élete egyik legkülönlegesebb napja lenne, ha kedden Litvánia legyőzésével a magyar labdarúgó-válogatott kijutna a németországi Európa-bajnokságra.

Szalai Attila és Marco Rossi a sajtótájékoztatón.

Fotó: Illyés Tibor

Az 59 éves tréner kifejtette, még van egy nap a regenerációra, de a keretből mindenki egészséges – tudósított a sajtótájékoztatóról a magyarok trénere. Hozzátette, ilyen meccsen mindenki játszani akar, akár egy lábbal is.

Nem kétséges, azért jöttünk, hogy három pontot szerezzünk.

Nem szombaton a Szerbia elleni volt az év meccse, hanem ez lesz, mert újabb három ponttal kijuthatunk az Eb-re, ami mérföldkő a magyar futball számára, mivel két körrel vége előtt biztosítanánk be a részvételünket

– fogalmazott Rossi, aki hangsúlyozta, komolyan kell venni az ellenfelet már csak azért is, mert hazai pályán csak 80. perc után sikerült a második találattal végleg lezárni a júniusi összecsapást. Azt is megjegyezte, Litvánia megnehezítette a nemzeti együttes életét és ez a többi találkozójára is jellemző volt.

Rossi szerint Edgaras Jankauskas szövetségi kapitányi kinevezésével a litván válogatott agresszívebb futballt játszik, nagyobb önbizalma van és motiváltabb. Hozzáfűzte, a magyaroknak még ennél is nagyobb motivációja van, ezért ha taktikailag vagy technikailag nem sikerült felülmúlni a balti csapatot, akkor szívvel kell.

Szalai Attila a játékosok nevében kifejtette, hogy bár nagyon örültek a szerbek újbóli legyőzésének, remek volt a hangulat, mindenki átérezte, mekkora eredményt értek el, és milyen jó helyzetbe került a csapat, de nagy ünneplés nem volt.

Mint azt megírtuk, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) bőségesen díjazza a legfőbb válogatotteseményén részt vevő tagszövetségeket. Ugyan a 2024-es kiírás pénzdíjai még nem publikusak – főleg, mert utána bizonyos tényezőkkel, például a jegyeladási adatok ismeretében még szokás rajta igazítani –, a legutóbbi két kiírásé igen.

Nyolc, illetve három-négy éve már azért járt 8, illetve 9,25 millió euró (3,07, illetve 3,55 milliárd forint), hogy a csapat kijutott az Eb-re, ha pedig az ottani csoportkörben legalább döntetlenezett, azért még fél-, míg a győzelemért egymillió euró (187, illetve 384 millió forint). Ezek után pedig minden egyes szakasz elérése további pénzkötegeket jelent.

Szijjártó Péter külügyminiszter elmondta, hogy öt magyar konzul is jelen lesz a magyar és a litván labdarúgó-válogatott Európa-bajnoki selejtezőjének helyszínén kedd este Kaunasban, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a magyar szurkolóknak – írta a Magyar Nemzet.

Az albán Juxhin Xhaja sípjelére közép-európai idő szerint kedden 20.45-kor kezdődik a litván–magyar mérkőzés, melyet az M4 Sport és a Kossuth Rádió élőben közvetít.

A magyar válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint:

Dibusz–Fiola, Lang, Szalai A.–Nego, Styles, Nagy Á., Kerkez–Sallai, Szoboszlai–Varga B.