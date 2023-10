A szaúdi államot, úgy tűnik, nem hatotta meg különösebben az olajárak meredek zuhanása az elmúlt napokban, így az ország frissen létrehozott, újabb sportgazdasági befektetésekre szakosodott alapja megvenné az Aston Martin Forma–1-es csapatát.

Noha az istálló tulajdonosa, Lawrence Stroll a csapat szóvivője szerint kizárta a csapat értékesítését, maga Stroll elismerte, hogy megkeresték a csapat megvásárlása ügyében, ám elmondása szerint az nem szerepel a tervei között. A csapat vételára 800 millió euró körül mozoghat.

Fotó: Peter Parks / AFP

A találgatásokat ugyanakkor fűti, hogy a pletykák szerint a szaúdi állami olajtársaság vezeti a tárgyalásokat, amely már most is az Aston Martin főszponzora, valamint az is, hogy a milliárdos tulajdonos fia, Lance ráunni látszik a Forma–1-es karrierjére, miután a csapathoz érkezett kétszeres világbajnok, Fernando Alonso mellett igencsak gyengének tűnnek az eredményei – írja az F1-Insider.

Míg a 42 éves Alonso 174 pontjával negyedik a pilóták között, és nyolcszor a dobogóra is felállhatott, a 24 éves milliárdoscsemete mindössze 47 ponttal a tizedik helyet foglalja el.

Ráadásul a pilóta anyja, Claire-Anne is szeretné fiát rávenni a visszavonulásra, miután idén több balesetet is szenvedett, így Szingapúrban az időmérő edzésen történt karambolja után a versenyt is ki kellett hagynia.

Gerhard Berger egykori Forma–1-es pilóta szerint, míg Stroll korábbi csapattársa, Sebastian Vettel már csak levezetni érkezett az Aston Martinhoz, és nem volt igazán motivált, addig Alonso mindig igyekszik a maximumot kihozni magából, és ezt Stroll – aki szerinte nem rossz sofőr – is érzi.

A pilóta visszavonulása nem lenne nagy meglepetés, hiszen sokak szerint inkább az apja forszírozta Forma–1-es karrierjét. Jacques Villeneuve egykori világbajnok, aki a családhoz közel lakik, elmondta, hogy a fiatalabb Strollnak saját gyakorlópályát is építettek, amely mindössze 15 percnyire van az otthonától, de a versenyző így is inkább helikopterrel járt oda mindennap.

A csapat egyik bennfentese pedig arról számolt be, hogy amikor apa és fia gyárlátogatáson járt náluk, az apa rendkívüli érdeklődést, míg a fia rendkívüli érdektelenséget tanúsított a részletek iránt.