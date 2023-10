Az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) szereplő Los Angeles Lakers lemondott a magyar Valerio-Bodon Vincent játékjogáról.

Fotó: Koncz Marton

A 22 éves Dominikán született és dominikai–magyar kettős állampolgárságú játékos vasárnap öt percet játszott a kaliforniai együttes színeiben a Milwaukee Bucks elleni előszezonbeli meccsen, amelyen pontot nem szerzett, de két lepattanót szedett és egy dobást blokkolt. A találkozót a vendég Bucks nyerte 108-97-re. Valerio-Bodon szeptemberben egy nem garantált, tipikusan az edzőtáborra szóló szerződést kapott a csapattól, amely kedden a hivatalos honlapján azt közölte, hogy a magyar kosarasé mellett Scottie Pippen Junior és Damion Baugh játékjogáról is lemondott.

Az NBA-ben szereplő többi csapatnak ilyenkor 48 órája van arra, hogy megszerezze a játékosokat, és ha ez nem történik meg a határidőn belül, akkor az érintettek szabadon igazolhatóvá válnak, így a világ bármelyik klubja szerződtetheti őket.

Tizenkét éves korom óta erről álmodom, akkor kezdtem el NBA-összefoglalókat nézni, és elhatároztam, hogy oda akarok eljutni. Azóta is ez a célom

– nyilatkozta Valerio-Bodon Vincent az M4-nek korábban az Exhibit10-szerződés szeptemberi megkötésekor, és már akkor megjegyezte, alig várja, hogy LeBron James társaként akár edzésen részt vehessen.

A Magyar Nemzet cikke szerint mai napig Dávid Kornél az egyetlen magyar kosaras, aki a Chicago Bulls (1999–2000), a Cleveland Cavaliers (2000), a Toronto Raptors (2000–2001), valamint a Detroit Pistons (2001) színeiben hivatalos NBA-mérkőzésen is pályára lépett. Korábban az előszezonban Somogyi Gergő (2012), Golomán György (2018) és Allen Rosco (2019) is kapott sanszot a Lakers Summer League-csapatában. Igaz, ők hárman szerepeltek az amerikai egyetemi bajnokságban is, Valerio-Bodon ezt a lépcsőfokot kihagyta.

Érdekesség, hogy noha 2011-ben a San Antonio Spurs az 59. helyen választotta az NBA-drafton, Hanga Ádám végül nem próbálkozott meg a tengerentúli karrierrel, Európában jutott a lehető legmagasabbra a Barcelona, majd a Real Madrid játékosaként.