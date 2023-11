A bet365 világszinten sem kis cég, a 2022-es bevétele elérte az 1291 milliárd forintnyi összeget – összehasonlítási alap a Szerencsejáték Zrt. a közel 170 milliárdos éves bevételével –, jól látható tehát, hogy egy igazi nagyhalról beszélünk. Örök érvényű mondás, hogy zavarosban jó halászni, a rendezett körülmények láthatóan már nem tetszenek mindenkinek. De mi is állhat a háttérben?

Immár nem lehet magyarországi lakcímmel regisztrálni sem a bet365-re

Idéntől kinyílt a hazai sportfogadási piac, megszűnt a Szerencsejáték Zrt. monopóliuma a Tippmixen keresztül, mégsem tolonganak a nemzetközi bukmékerek – a bet365 távozik is, ugye –, hogy nyilvántartásba vetessék és érvényeztessék a szolgáltatásukat. Viszont perlik a magyar államot.

Szabályos működés helyett inkább perelnek az engedély nélküli külföldi fogadócégek

Korábban az volt a helyzet, hogy a papír alapú Tippmix és online Tippmixpro üzemeltetője, a Szerencsejáték Zrt. volt az egyetlen jogosult a sportfogadásokra itthon. Azaz egyedül rajta keresztül lehetett valóban legális és adómentes bevételt termelni a sporteseményekre fogadásból – a szürke zónában viszont sok egyéb helyen is.

A törvényi szabályozás dacára ugyanis a külföldön, jobbára távoli adóparadicsomokban bejegyzett nemzetközi és feltétlenül

online sportfogadó-oldalak kínáltak szolgáltatásokat a potenciális hazai ügyfeleknek is, sok esetben még a fogadási felületeket is lefordították magyarra,

hogy ez se jelentsen akadályt. Ráadásul a fogadáshoz szükséges alaptőkét csekély kivételtől eltekintve bárhonnan, bármilyen számláról és/vagy kártyáról be lehetett utalni a felületre, majd a nyereményt is kiutalni ugyanoda – aztán, hogy az adóhatóságnak volt-e utóbb kérdése az így beérkező összegekről, az más kérdés.

A 2023-as évtől azonban kinyílt a hazai sportfogadó-piac, megszűnt a Szerencsejáték Zrt. vonatkozó monopóliuma, azaz jöhetnének a nemzetközi versenytársak is. De nem jönnek. Ennek a feltételezhető oka, hogy Magyarországon a jogszerű működéshez nyilvántartásba kéne vetetniük magukat és engedélyhez folyamodni, majd betartani ügyfélvédő előírásokat és persze befizetni a nyereség utáni játékadót.

A Tippmixpro megújult, viszont megszűnt az üzemeltető Szerencsejáték zrt. monopóliuma

A bejegyzésnek az alábbiak volnának a fő kritériumai:

legalább 1 milliárd forint alap-(törzs-)tőke

legalább 250 millió forintos biztosíték

600 millió forintos távszerencsejáték-szervezési díj az engedély teljes időtartamára

az engedély legfeljebb hét évre szól

Még, ha sokmilliárdos is a piac, a felsorolt tételeknél nyilván olcsóbb, ha nem bajlódnak a bürokráciával, hanem továbbra is próbálnak a zavarosban halászni a külföldi online szolgáltatók – ezen magatartással ment szembe az új szabályozással a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH), amelyet cserébe még jól be is pereltek a nagy nemzetközi bukméker-irodák.

Mit lehet tenni a szabályszegő honlapokkal?

Miként az SZTFH arról korábban tájékoztatott, július 1-től a szerencsejáték-törvény olyan módosításai léptek életbe, amelyek a tiltott online szerencsejáték-szervezés visszaszorítását célozzák, és érintik a szerencsejáték tranzakciókat: blokkolni kell például az engedély nélküli online szerencsejáték-szervezéssel érintett bankkártyás, külföldre irányuló tranzakciókat.

Ennek fő célja annak megakadályozása, hogy a kiskorúak és szerencsejáték-függőségben szenvedők is hozzáférjenek az engedély nélküli online sportfogadási oldalakhoz.

Ez volna tehát a társadalmi felelősségvállalásról szóló rész, az pedig a pénzügyi szakasz, hogy azon cégek, amelyek szabályozott keretek között és legálisan működnek, a nyereség utáni játékadót befizessék – ez természetesen a nagy külföldi online távszerencsejáték szervező cégekre egyáltalán nem volt jellemző.

Sokmilliárd dolláros piac a sportfogadásoké

A hivatalos megfogalmazás szerint július 1. után tehát „azon személyek és szervezetek közül, akik/amelyek az írásbeli nyilatkozatuk alapján szerencsejátékot szerveznek, kizárólag az SZTFH által engedélyezett és az SZTFH honlapján közzétett közhiteles hatósági nyilvántartásban szereplő szerencsejáték-szervezővel köthetnek és tarthatnak fenn fizetési számla vezetésére irányuló keret-, valamint készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatával kezdeményezett fizetési műveletre vonatkozó fizetésikártya-elfogadói szerződést”.

Meglepő helyről érkezik a jogi támogatás

Magyarul a hazai sportfogadó piac kinyílt, ugyanakkor az SZTFH szeretné szabályozottan működtetni és a mindenki másra is vonatkozó keretek közé terelni a nemzetközi online szolgáltatókat is, akik az istenért sem hajlandóak beállni a sorba.

Ezért az engedély nélküli online távszerencsejáték szervezőknek a hatóság folyamatosan küldi ki a tiltó határozatokat, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) pedig ezek alapján végrehajtja az érintett oldalak blokkolását.

Erre meglepőt léptek az érintett cégek.

Miként az ügyre rálátó forrásunk fogalmazott: a multinacionális online távszerencsejáték szervező konglomerátumok nemcsak, hogy nem hajlandók betartani a szabályokat és működési engedélyhez folyamodni, de minden eszközzel támadják a szabályozást és perelnek. Az már csak a hab a tortán, hogy épp olyan ügyvédi iroda, a DLA Piper képviseli őket, amely számos más ügyben a magyar állam képviseletét látja el.