Múlt héten már a jeget tesztelték a Székesfehérváron felépült, hatezer férőhelyes Alba Arénában, de az e heti, sőt a februári válogatottesemények is Budapesten, a feleakkora Tüskecsarnokban lesznek, a helyi jégkorong-egyesület, a Hydro Fehérvár AV19 pedig a következő ősszel induló szezonban költözhet csak be. Utánajártunk a miérteknek.

A keskenyebb jégfelületet már kipróbálták, a nagyobb tesztje még hátravan.

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A csarnoknak évtizedes története van, hiszen Orbán Viktor miniszterelnök 2013-ban, a Szent István-emlékév alkalmából Székesfehérváron tartott kormányülésen jelentette be, hogy „a város terveket készít egy új többfunkciós jégcsarnok megépítéséről”. Ez a tervezés, illetve a szükséges területvásárlás 2016-ra ment végbe – erre félmilliárd forintnyi állami forrás érkezett –, miközben azért februárra, illetve októberre a külső és belső látványtervek is elkészültek.

A folyamat 2018 őszére lépett a következő szakaszába, amikor a Market Zrt. lett a nettó 25,75 milliárd forintos vállalkozói díjával az időközben nemzetgazdasági jelentőségűvé emelt beruházás építője. A konkrét munkálatok mégsem kezdődhettek el, mert 2019 elején az elszabaduló építőipari árakra hivatkozva a kormány leállította a projektet.

Miért van szükség az Alba Arénára?

Új lendületet akkor vett a történet, amikor 2021 októberében az ismételten kiírt közbeszerzési eljárásban újfent a Market nyert, immár 35 milliárd forintos ajánlattal, viszont 2022 májusában az MTI már azt jelentette:

a tervek szerint 2023 végére elkészülő beruházáshoz a kormány 45,86 milliárd forintos támogatást biztosít a Modern Városok Program keretében.

Utolsó ijedségként nemrég jött a hír, hogy a kormány lezárta a programot, ám Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András lehűtötte a kedélyeket: a program valóban lezárul, de a folyamatban lévő építkezések befejezhetők, és forrást sem kell visszaadni.

Kell még kis idő, hogy a jégkorongsport a gyakorlatban is betölthesse az Alba Arénát.

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Mostanra az Alba Aréna a teljes készültség közelébe jutott, hiszen a múlt héten már a jeget tesztelte a leendő fő használó, a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapata, amely a több mint 1700 bérletesével és labdarúgó NB I. átlagát is meghaladó, 3000 feletti átlagnézőszámával a hazai sportélet egészét nézve is elismerésre méltóan sok nézőt vonz. Főleg, ha figyelembe vesszük, hogy jelenlegi otthona, az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok nemcsak faszerkezetes, hanem nyitott pálya volt eredetileg, és a javítgatásával, fejlesztgetésével elértek a határig, azaz nemcsak kinőtték, hanem a kor igényei is meghaladták.

Ezek után már csak az marad kérdésnek, hogy ha gyakorlatilag kész az Alba Aréna, és már a jegére is rá lehet menni, akkor mikor játszhat itt végre a klubcsapat, és miért nem lehet itt februárban a magyar férfiválogatott olimpiai selejtezője?

Engedélyek nélkül felelőtlenség lenne szervezkedni

A válasz egyszerű: attól, hogy már áll az épület, még nem feltétlenül használható sok ezer nézőt megmozgató eseményre, ahhoz kell egy sor engedély, ezek megszerzése pedig a polgármester becslése szerint nagyjából fél évbe telik.

Amikor az olimpiai kvalifikációra pályáztunk, bíztunk abban, hogy a torna idejére nemcsak a műszaki feladatokat jelentik készre, hanem a teljes birtokba adás is megtörténhet. Annak viszont számos szakhatósági engedély is része, melyek ügyintézési idejére jelenleg senki nem tud felelősséggel végső határidőt vállalni, hiszen ezek a folyamatok még el sem kezdődhettek

– írta érdeklődésünkre a Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ), megjegyezve, hogy így promotálni, jegyet eladni és általában eseményt szervezni felelőtlenség volna.

Már áll és kívülről impozáns látványt nyújt az új multifunkciós csarnok Fehérváron.

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Az MJSZ tehát „a fehérvári hokicsaláddal együtt örül” és gratulál az impozáns arénához, ám jobb híján a négy hónap múlva esedékes olimpiai selejtezőt és az e heti felkészülési tornát is Budapesten, a Tüskecsarnokban rendezi meg.

Ez kulturált és kedvelt helyszíne a hazai hokinak, ám 2540 férőhelyes csupán, azaz a hatezres Alba Aréna felénél is kisebb, nem beszélve a nyolc-kilencezres Papp László Budapest Sportarénáról, illetve a 22 ezres MVM Dome-ról – az előbbiben a 2010-es években világbajnokságokat, az utóbbiban az idén tavaszi, Kanada elleni slágermeccset tartották.

A magyar jégkorongnak tehát kicsit még várnia kell – az MJSZ tájékoztatása szerint a tavaszi vb-felkészülés során talán már felavathatják a létesítményt –, ellenben Székesfehérvár városa hamarabb hozzáférhet a fejlesztési csomag bizonyos elemeihez.

Összekapcsolódik két városrész Fehérváron

Az Alba Aréna-projekt nemcsak a multifunkciós csarnok felhúzását jelenti, hiszen az ipari parkot a Budai úttal összekötő út, valamint P+R-parkoló is épül, azaz gyakorlatilag összekapcsolnak két városrészt.

A fejlesztésekről Cser-Palkovics András elmondta: „Napi szinten több ezer ember közlekedését teszi könnyebbé – autóval és a bővítésre kerülő autóbuszjáratokkal egyaránt. Az utakkal kapcsolatos forgalomba helyezési eljárás már megkezdődött, bízunk benne, hogy még ebben az évben lezárulhat, és utána már használhatják is az emberek ezen szakaszokat.”