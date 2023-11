A november 15-i határidőre benyújtotta hivatalos pályázati anyagát a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) az európai szövetséghez (UEFA) a 2026-os vagy a 2027-es Bajnokok Ligája-döntő megrendezésére.

Fotó: Puskás Aréna/Facebook

Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője az M1-nek kedden kiemelte, hogy a következő két megpályázható finálé a 2026-os és a 2027-es volt, ezek lebonyolítására Magyarországról, valamint Olaszországból érkezett szándéknyilatkozat korábban az UEFA-hoz. A november 15-i határidőig mindkét jelentkező ország beadta a hivatalos pályázati anyagot, melyeket februárra értékel ki az európai szövetség, egyúttal észrevételeket, javaslatokat is megfogalmaz addigra. A két BL-döntő rendezőjét jövő májusban jelenti be az UEFA.

Ahogyan azt már Csányi Sándor korábban kijelentette,

az MLSZ-nek az egyik legfontosabb célkitűzése volt, hogy rangos nemzetközi futballmérkőzéseket hozzunk Magyarországra és a magyar szurkolók testközelből láthassanak sztárjátékosokat, rangos összecsapásokat

– mondta Sipos Jenő. Hozzátette: rendeztek már női BL-döntőt, Európa-liga-döntőt, Szuperkupa-döntőt, valamint nálunk volt az Európa-bajnokság néhány mérkőzése, és mind a Puskás Aréna, mind a szervezés kapcsán kitűnő véleményeket kaptak mind az UEFA, mind a részt vevő csapatok, mind pedig az ide érkező szurkolók részéről.

Fotó: Shutterstock

Ezért gondolta az MLSZ úgy, hogy a korábbi nagy rendezvények mellett itt az ideje, hogy egy BL-döntőt is szervezzünk, erre a két lehető legkorábbi időpont a 2026-os és a 2027-es idény volt – fogalmazott a szóvivő, aki azt is elárulta, hogy a részletes pályázati anyagban többek között ki kellett térni a közlekedésre, a biztonságra, a csapatok és a szurkoló elszállásolására, a szurkolói zónák kialakítására is.

Az UEFA tervei szerint a BL-döntők köré egy többnapos fesztivált terveznek, ezt egy budapesti döntő esetén a főváros különböző részein bonyolítanák le

– tette hozzá Sipos Jenő, és hangsúlyozta, a BL-finálé sokkal nagyobb volumenű dolog, mint például az EL-döntő.

„Közmegelégedésre rendeztük meg az Európa-liga fináléját idén, de a Bajnokok Ligája esetében mindenből több kell. Úgy gondolom, hogy a mi szervezőbizottságunk felkészülten állt a feladathoz, bizonyított az elmúlt években, ezért joggal reménykedünk abban, hogy a magyar szurkolók BL-döntőt láthatnak majd a Puskás Arénában” – mondta a szóvivő.

A 2024-es finálét a londoni Wembley Stadionban, a 2025-öst pedig a müncheni Allianz Arénában rendezik.