Idén januárban csaknem 60 százalékkal emelkedett az előző évhez képest az Allianz Hungáriánál kifejezetten téli sportokra kötött utasbiztosítások száma, és a téli hónapok közül ebben a hónapban utaznak a legtöbben – közölte az Allianz Hungária marketing- és kommunikációs osztálya. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint idén, a január és március közötti időszakban a magyarok 4,4 millió alkalommal utaztak külföldre, 29 százalékkal többször, mint az egy évvel korábbi időszakban – írták. A külföldi országokat tekintve a legnagyobb összeget (56 milliárd forintot) Ausztriában költötték el, a szomszédos ország a magyarok egyik legkedveltebb úti célja, ha téli sportolásról van szó – tájékoztattak.

Fotó: Shutterstock

Az Allianz utasbiztosítási statisztikái szerint az emberek 94 százaléka Európán belül utazik télen, január és február hónapban jellemzően amiatt, hogy a téli sportoknak hódolhassanak (az utasbiztosítást kötők közel 60 százaléka).

Legnagyobb arányban a 30–60 éves korosztály utazik ebben az időszakban, közülük is elsősorban a 30–45 évesek

– olvasható a közleményben.

Mint írták: idén minden hónapban nőtt a külföldi utazások száma tavalyhoz képest, így az Allianz előrejelzése szerint a 2023–2024-es téli szezonban is növekedés várható.

Érdemes-e, és ha igen, milyen áron lehet itthon síelni? Bár igazán magas hegyek Magyarországon nincsenek, az egyre fejlettebb hóágyúrendszereknek (és az időnként hóban gazdag időjárásnak) köszönhetően egyre több téli napon lehet részünk hazai pályán is a síelés, a snowboardozás, a sífutás vagy a szánkózás élményében.

Tájékoztatásuk szerint

a hagyományos téli sportokat tekintve egyértelműen a síelés és a snowboardozás a legnépszerűbb.

Az Allianz adatai alapján a balesetek jelentik a leggyakoribb kockázatot a téli külföldi utazásokon, de a váratlan megbetegedések aránya is jelentős. Emellett az utazók gyakran veszik igénybe például a poggyászbiztosítás szolgáltatásait (például a sportfelszerelésük kapcsán), illetve az utazási segítségnyújtási szolgáltatásokat is. Az utasbiztosítás, a választott biztosítási csomagnak megfelelő limitig, téli sportolás esetén is fedezi a helikopteres mentést, ami önmagában többmilliós költség lehet – közölték.