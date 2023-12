A sötét középkor, Charles Dickens és napjaink közös témája: a karácsonyi foci

Ősrégi szokás Angliában, hogy december 26-án, „Boxing Dayen” reggeltől estig mennek a focimeccsek, sőt, gyakorlatilag karácsony utolsó napja e köré szerveződik. A tradíció a sötét középkorban gyökerezik, de mindenki imádja, habár manapság a modern pénztermelés (is) vezérli. Mindenesetre idén pályára lép a fenyőillatban a magyar válogatott két játékosa, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is – és itthonról meg is lehet nézni őket, mert a hazai sportcsatornák nagyüzemet tartanak majd: az összes Premier League-meccset adják a karácsonyi szakaszban.

2023.12.26. 09:27 | Szerző: Szűcs András