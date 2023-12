Konferencia-liga: bankot robbanthat a Fradi, ha ma legyőzi a Fiorentinát

A második helyen álló ferencvárosiak sikerükkel megelőznék a kétpontos előnnyel éllovas firenzei csapatot, és ezáltal csoportgyőztesként csak a márciusi nyolcaddöntőben folytatnák a szereplésüket. A győzelem pénzben is mérhető: a három ponttal mintegy 418 millió forintot is kaszálna a magyar bajnok. A döntetlen szintén biztos továbbjutást érne Dejan Sztankovics együttesének, viszont másodikként februárban pályára kellene lépnie a 16 közé jutásért az Európa-liga egyik csoportharmadikja ellen. Ha viszont kikap az FTC, akkor – a négyes másik mérkőzésének eredményétől függően – akár ki is eshet.

2023.12.14. 17:08 | Szerző: Nagy Péter