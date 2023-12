Előkelő társaságba került Miriam Adelson, a kaszinókirály Sheldon Adelson özvegye, aki a leggazdagabb tíz amerikai sportklub-tulajdonos közé vásárolta be magát – egyedüli nőként – azzal, hogy 3,5 milliárd dollárért megszerezte a Dallas Mavericks NBA-kosárlabdacsapat többségi tulajdonát a sportőrült Mark Cubantől, aki 2000-ben 285 millió dollárért fizetett a Mavericksért és törzsszurkolóként elmaradhatatlan kelléke volt a dallasi American Airlines Centernek, ahol az NBA-csapat a hazai mérkőzéseit játssza.

Miriam Adelson és néhai férje, a kaszinókirály Sheldon Adelson.

Fotó: SAUL LOEB

Az is marad, tegyük hozzá, csak kisebbségi tulajdonosként Cuban immár egy sorral hátrébb kap csak helyet. Miriam Adelson hasonló lelkesedést és személyes jelenlétet ígért a dallasi kosárkedvelőknek, de hogy ebből mi valósul meg, az más lapra tartozik.

Mindenesetre a napokban az adásvételt az ilyen ügyekben rendkívül rigorózusan eljáró kosárlabdaliga igazgatótanácsa jóváhagyta, úgyhogy az orvosi végzettségű, Izraelben született hölgy immár tulajdonosként készülhetett a Mavericks tulajdonosváltást követő első hazai meccsre.

Két vereséggel köszöntötte a csapat

Nos, texasi idő szerint a szerda esti összecsapást az együttes 113-110-re elveszítette a Clevaland Cavaliers ellen, hogy másnap a Minnesota Timberwolves is eltángálhassa, 118-110-re. A gárda 110 pontot minden találkozón tud dobni, ez azonban kevés az üdvösséghez, ráadásul a következő mérkőzést is a papíron erősebb Golden State Warriors ellen vívják szilveszter napján, San Franciscóban.

A szlovén extraklasszist, Luka Doncicot is a soraiban tudó dallasiakat kerüli a sikerélmény: először és utoljára 2011-ben nyerték meg az NBA-t, azóta még a döntőig sem jutottak el. Most a rájátszást még nem érő 7. helyen szerénykednek a Nyugati konferenciában. Hosszú még a szezon, s előbb vagy utóbb a tulajdonosváltás is szárnyakat adhat nekik.

Luka Doncic, a Dallas Mavericks szlovén extraklasszisa idényként 43 millió dollárt vághat zsebre.

Fotó: RYAN LIM / AFP

Az utóbbi három évtizedet férje mellett a kaszinók világában eltöltő özvegy szeretheti ugyan a sportot, de valódi motivációjára vélhetően a Bloomberg tapintott rá.

Az Adelson család rendelkezik ugyanis a negyedik legnagyobb szerencsejáték-szervező cég, a Las Vegas Sands többségi tulajdonával. A céget többedmagával Sheldon Adelson alapította 1988-ban, tevékenysége a kaszinók mellett a szállodaiparra és a vendéglátásra terjed ki. A Sands évek óta sikertelenül próbálja meggyőzni Texas államot a kaszinók és a szerencsejátékok legalizálásáról, ám

most azt remélik, hogy a nagybevásárlással közelebb kerülnek a tűzhöz, és könnyebben vihetik át elképzeléseiket a republikánus fellegvárként ismert déli állam vezetésénél.

A vállalat olyan nagy üdülőközpontok építésére és üzemeltetésére szakosodott, amelyek szállodákat, kaszinókat, kongresszusi tereket és szórakozóhelyeket foglalnak magukban. Ilyet persze – kaszinók nélkül – simán meg lehetne építeni Texasban is, de a profitszempontok mást diktálnak. Az özvegy mindenesetre kedves fogadtatásra számít.

Texas állam mindig is barátságos volt a családunkkal, és alig várjuk, hogy ezt a kedvességet viszonozhassuk. Izgatottan várom, hogy a dallasiakkal együtt szenvedélyesen szurkolhassak a csapatnak

– fogalmazott közleményében Miriam Adelson, aki egyébként olyannyira ragaszkodott a Mavericks megszerzéséhez, hogy a Sportico sportmédia cég által decemberben megállapított 2,77 milliárd dolláros értékre 26 százalékos prémiumot is hajlandó volt rápakolni.

Az Adelson család egy márciusi tőzsdei közzététel szerint több mint 50 százalékos részesedéssel rendelkezett a Las Vegas Sandsben, novemberben viszont arról tájékoztattak, hogy mintegy 2 milliárd dollár értékben részvényt kívánnak eladni a Mavericks megvásárlásának finanszírozásához.

Százmilliókkal finanszírozták Trump kampányát

Adelsonék a republikánus párt legmegveszekedettebb támogatói közé tartoznak, Donald Trump 2020-as kampányába például 200 millió dollárt toltak, igaz sajtóértesülések szerint az újraválasztásáért induló Trump ez kevesellte. A 2012-et republikánus kampányt Miriam Adelson maga 46 millió dollárral támogatta. Ezzel ő volt a legnagyobb donor a nők között,

egymaga többet adott, mint az utána következő kilenc adományozó együttvéve.

Szolgálatait és kábítószer-ellenes tevékenységét Donald Trump elnökként 2018-ban Szabadság-érdemrenddel honorálta. Megöröklött – a Forbes szerint 32,8 milliárd dolláros – vagyonával Miriam Adelson a leggazdagabb izraeli, míg a Bloomberg naprakész listája szerint ő a 43. legvagyonosabb ember a világon a maga 34,3 milliárd dollárjával. A Forbes az 5. leggazdagabb nőnként tartja számon.