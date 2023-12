Szoboszlai Dominik csapata nyerheti a bajnokságot a facebookozok szerint

Napjaink legelismertebb sportújságírója, Fabrizio Romano a Facebook-oldalán kérdezte meg 16 millió követőjét, hogy kit jósolnak az angol labdarúgó bajnokság, a Premier League idei bajnokának. A kérdésre percek alatt több ezer hozzászólás érkezett és a cikk írásának pillanatában is folyamatosan érkeznek a kommentek.

Az internet népe Szoboszlai Dominik és Liverpool győzelmét várja a Premier League versenyfutásban.

Fotó: Jon Super / MTI

Ami már most is egyértelműen látszik, hogy a többség Szoboszlai Dominik csapatát, a Liverpool tartja az esélyesnek a trófeára.

Szoboszlai Dominik a Liverpool legutóbbi, szerda esti hétközi mérkőzésén megszerezte az idei Premier League szezonban a második gólját a Sheffield United ellen, amivel bebiztosította csapata győzelmét a találkozón.

A második legtöbb hozzászólás, nem sokkal lemaradva a merseysidei csapat mögött az észak-londoni Arsenal győzelmére számít. Jelenleg az Ágyúsok vezetik a Premier League tabellát, 2 ponttal megelőzve a Liverpoolt és 4 ponttal lehagyva a harmadik helyezett Aston Villát. Az angol élvonal közeledik a szezon feléhez, a csapatok többsége már 15 meccset játszott a 38-ból. Csütörtök este mérkőzik még meg egymással az Everton és a Newcastle, valamint a Tottenham és a West Ham United.

A Liverpool jelenleg ugyan csak a dobogó második fokán áll, de a legnehezebb meccsei többségén már túl van a féltávhoz közeledve.

Szoboszlai Dominikék január elsejéig még 6 mérkőzést fognak játszani ezek között pedig olyan ellenfelek várnak rájuk, mint a Manchester United (december 17.), a jelenleg listavezető Arsenal (december 23.) és a Newcastle (január 1.).

Emellett a Vörösök rendelkeznek 15 meccs után a legjobb gólkülönbséggel a bajnokságban, hiszen 34 szerzett gól mellet csak 14-et kaptak. A Liverpoolnál egyedül a címvédő Manchester City lőtt több gólt, 36-ot.

A Manchester City tavaly zsinórban harmadik Premier League trófeáját zsebelte be, ráadásul a csapat a Bajnokok Ligája aranyérmét és az FA kupát is elhódította. Érdekesség, hogy Fabrizio Romano posztja alatt a kommentelők meglepően kis része várja, hogy Pep Guardiola együttese idén is a csúcsra érjen.

A Liverpool és az Arsenal után a legtöbb hozzászólás a jelenleg 6. helyen tanyázó Manchester Unitedet gondolja a legesélyesebbnek a bajnoki címre. A Vörös Ördögök az elmúlt öt meccsükből 4-et tudtak megnyerni, illetve az egyetlen csapat a ligában, amelyik még nem játszott idén döntetlent. Az MU-nak az idei szezonban rendkívül hektikus a mérlege, illetve a Premier League 20 csapata közül csak hat gárda van, amelyek kevesebb gólt rúgtak Erik ten Hag fiainál. Ráadásul a 18 szerzett gól mellé az United kapott is 18-at, így a gólkülönbségük nullán állt.

Fotó: Andy Rain / MTI

Fabrizio Romano már évek óta az egyik legnépszerűbb újságíró a labdarúgás világában. Hírnevét azzal tudta megalapozni, hogy kapcsolatrendszerén keresztül más portáloknál sokkal gyorsabban tud belsős információkhoz jutni a játékosoktól, illetve a csapatoktól. Romano több sztárral személyes kapcsolatban áll, többek között Szoboszlai Dominik Liverpoolba szerződéséről is először adott hírt. Romano információi az esetek többségében annyira megbízhatóak, hogy még a legnagyobb sportoldalak is hírként közlik az átigazolásokról szóló információit.

Mit várnak a fogadóirodák a Premier League-től?

Érdekesség, hogy a rajongók nem követik a fogadóirodák várakozásait. Miközben a Fabrizio Romano követői többségben a Liverpool sikerére számítanak, addig a brit fogadóirodák a Manchester City győzelméért fizetnék a legkevesebb pénzt.

A Bet360.hu 8/11-hez jósolja a manchesteri kékek sikerét, ami majdnem 73 százalékos várakozást jelent. A második legnagyobb esélyesnek az Arsenalt tartják a fogadóirodák, 3/1-hez az esélye az Ágyúsok bajnoki címének. Szoboszlai Dominik és társai állnak a dobogó harmadik fokán 4/1-hez győzelmi eséllyel.

Egyelőre remeg a Premier League, aztán jöhet a földrengés Az Everton lett az első klub az élvonalbeli angol labdarúgó-bajnokságban, amelyet megbüntettek a hatályos pénzügyi szabályok megszegése miatt, de ez a tízpontos levonás semmi ahhoz képest, ami a még durvább szabályszegéssel vádolt nagyhalakra, a Chelsea-re és a Manchester Cityre várhat – elvben persze, mert afelől sok a kétely, hogy a két dúsgazdag klubot valóban megbüntetik-e.

Érdekesség, hogy miközben a kommentelők a harmadik legesélyesebb csapatnak a Manchester Unitedet tartották, addig a fogadóirodák már nem ilyen bizakodók a Vörös Ördögökkel kapcsolatban. A Bet360.hu 100/1-hez jósol United sikert, ami azt jelenti, hogy mindössze 1 százalék esélyt ad rá, hogy Manchester vörös felén emeljék magasba a Premier League trófeát.

A további legesélyesebb csapatok a fogadóirodáknál a Newcastle (40/1), a Tottenham (50/1) és az Aston Villa (66/1).

Akármelyik más első osztályú csapat sikerére fél százaléknál kevesebb esélyt látnak a Bet360.hu munkatársai.