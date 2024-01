Az olasz foci is elesett – pedig már majdnem feltámadt

A történelem ismétli önmagát – csak máshol. Ahogy a kétezres években Spanyolország, úgy az elmúlt négy évben Olaszország labdarúgása is profitált az eurómilliókat kereső futballsztárokra alkalmazható adókedvezményből. A szabály ráadásul másokra is jótékonyan hatott, de most vége. Hogy miért és van-e ennek értelme, az vita tárgya.

2024.01.10. 20:04 | Szerző: Szűcs András