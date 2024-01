Eldőlt (vagy inkább vissza…) az első dominó: az angol Jordan Henderson kevesebb mint fél évvel azután, hogy Szaúd-Arábiába szerződött, már menekül is vissza Európába. Ráadásul bőven lehetnek követői is, mert a többi odaigazoló futballsztár sem felhőtlenül boldog, ami felveti a kérdést: ennyit a szaúdi álomról?

Sadio Mané és Jordan Henderson két éve még együtt játszott Liverpoolban, de ismét különválnak útjaik: ennyit a szaúdi csodáról.

Fotó: AFP

Ebből a történetből sem maradhat ki a magyar szál. Nem mindenki örült, amikor a nyáron az angol Liverpool aktiválta a szerződésében szereplő 70 millió eurós (26,7 milliárd forintos) kivásárlási árat, és átigazolta Szoboszlai Dominikot a német RB Leipzigtől.

A Pool csapatkapitánya, a 33 éves Jordan Henderson ugyanis azt sejtette – helyesen –, hogy a jövőben kevesebb játékidő jut majd neki, úgyhogy egyre nagyobb érdeklődéssel hallgatta a Szaúd-Arábiából érkező ajánlatokat. Végül el is fogadta, amit az al-Ettifak kínált, amelynek ráadásul egykori klub- és válogatottbeli társa, a szintén angol Steven Gerrard az edzője.

Mi nem tetszett Szaúd-Arábiában?

A transzfernek végső soron a Liverpool is örülhetett, hiszen kapott 14 millió eurót (5,4 milliárd forintot) a kiöregedő játékosáért – viszont a drukkerek már akkor kiakadtak, mivel Henderson volt az LMBTQ-közösség egyik legnagyobb védelmezője, erre az első adandó alkalommal eligazolt Szaúd-Arábiába, ahol bűncselekmény a homoszexualitás. Ehhez jött még a szakma ugyancsak lesújtó véleménye:

annak dacára, hogy a portugál Cristiano Ronaldo odaigazolása utáni fél évben még tucatnyi neves focista szerződött az arabokhoz, a helyi bajnokság színvonala jóval alacsonyabb a minőségi európai bajnokságokénál.

Így tehát üresnek tűnt Henderson érve, hogy be akar kerülni az angol válogatott keretébe az idei Európa-bajnokságra – ami viszont a most, az Európába való visszatérésekor is az egyik legfőbb indok.

A többit a szaúdi körülmények adják.

Ez is Szaúd-Arábia, da a rossz pályák és az alacsony nézőszám is ugyanúgy jellemző.

Fotó: Shutterstock

Annak dacára ugyanis, hogy az átigazolásokra szakosodott honlap, a Transfermarkt kimutatása szerint majd’ egymilliárd eurót tapsoltak el az ottani csapatok, mióta a Public Investment Fund (PIF) vette kezelésbe a bajnokságot és a négy legnagyobb klubot, bizonyos tényezőkön nem tudtak javítani. Ilyennek számít nyilván

a hőség és a páratartalom,

de rossz a pályák állapota,

valamint alacsony a nézőszám is.

Henderson csapata például 7800-as átlagot hozott a 35 ezres stadionjában, és olykor ezren is alig jöttek össze, ami a telt házas rangadókhoz szokott játékosnak sokkoló volt.

Mindezek okán jelentette be a téli szünetben a távozási szándékát, ami sok-sok milliójába kerül.

Ennyit fizetett saját magáért Henderson

Becslések szerint ugyanis 700 ezer fontos (311,4 millió forintos) fizetésért igazolt az al-Ettifakhoz, viszont a helyi, 20 százalékos személyi jövedelemadó alól csak akkor mentesülne, ha legalább két évet kitölt a hároméves szerződéséből. Úgyhogy a szabaddá válása érdekében

lemondott az eddigi fizetéséről – az aláíráskor kapott bónuszáról és az odaköltözéskori költségtérítéséről nem –, ami több mint négymillió fontnak (1,8 milliárd forintnak) megfelelő összeg.

A klubnak nyilván a további fizetését sem kell folyósítania, így csak a mostani idényre megspórol több mint nyolcmillió fontot (3,6 milliárd forintot) – ez ellensúlyozhatja valamelyest, hogy elveszíti a játékost, aki köré építkezni kívánt.

Cristiano Ronaldo persze továbbra is boldog. Fotó: AFP

A 7,5 millió euró (2,9 milliárd forint) értékűre becsült Henderson tehát 17 bajnoki és két kupameccs után máris lelépett Szaúd-Arábiából, és a holland Ajaxban folytatja, onnan kísérel meg bekerülni az angolok Eb-keretébe.

Hogy hányan és kik követik vissza Európába, arra is vannak tippek.

Karim Benzema lehet a következő

A világbajnok és aranylabdás francia Karim Benzema sem tért vissza ugyanis a klubjához, az al-Ittihadhoz.

Pedig ő statisztikailag rendben teljesített, 24 meccsen rúgott 15 gólt, viszont a bajnoki címvédő csapata mindössze a 7. helyen áll a 18-as mezőnyben.

Képviselői szerint Benzema nem tüntetőleg, hanem egy ciklon miatt nem indult el Mauritiusról, ahol a vakációját töltötte,

és amint tud, csatlakozik a Dubajban edzőtáborozó kerethez. Ugyanakkor őt is tárt karokkal várnák a csatárgondokkal küzdő európai csapatok, akárcsak a brazil Roberto Firminót és a szerb Alekszandr Mitrovicsot – habár az utóbbi a jelentések szerint kivételesen élvezi az életet Szaúd-Arábiában, amely a nyár végén még az európai Bajnokok Ligájába jelentkezett, nem mellesleg a 2034-es világbajnokság házigazdája lesz.