Orban nagy formában volt Belgiumban – több mesterhármast rúgott, mint Varga Barnabás

Emlékezetes évet zárt Varga Barnabás: 2023-ban nemcsak hogy ő lett a magyar labdarúgó NB I. gólkirálya, de a nyáron Paksról a bajnok Ferencvároshoz igazolt, és közben szerepelt a sorozatban harmadik Európa-bajnokságára kijutó válogatottban is. Azóta pedig a naptári évre vonatkozó statisztikai elismerések is befutottak – a legújabb szerint az egész világon ő volt a harmadik legjobb góllövő.

A gólkirályként érkező Varga Barnabás a Fradiban is remekel.

Fotó: Illyés Tibor / MTI

A sportág statisztikai érdekességeivel foglalkozó szervezet, az IFFHS nemcsak a focisták összes gólmennyiségét követi figyelemmel világszerte, hanem a megoszlásukat is. Ennek nyomán pedig sorra teszi közzé a sorrendjeit: a legfontosabbat természetesen Cristiano Ronaldo nyerte, hiszen ő szerezte a legtöbb találatot 2023-ban is, szám szerint 54-et – viszont a világ legjobb góllövőinek top tízes listájára felkerült Varga Barnabás is, aki 38 góllal zárta az évet.

Egy másik összevetésben pedig a dobogóra is felfért!

Orban nagy éve volt 2023

Az IFFHS ugyanis azt is átnézte, kik szereztek három vagy több gólt egyazon meccsen, és ezt a bravúrt hányszor tudták megismételni. E tekintetben

az ír Garbhan Coughlan teljesített a legjobban, mert ő az új-zélandi Cashmere Technicalban hat mesterhármast is rúgott – csakhogy a klubja alacsonyabb osztályban szerepel,

konkrétan Új-Zéland déli szigetének az északi területi ligájában. Ez pedig kizárja az IFFHS versenyéből, mert ott a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség nyilvántartása szerint a száz legjobb bajnokságban szereplő játékosokat veszik számításba.

Gift Orban nagyszerű évet zárt a belga Gentben.

Fotó: Laurie Dieffembacq

A megszűrt mezőnyben pedig a remek nevű Gift Orban győzött: a nigériai a világ 13. legjobb ligájának számító belga élvonalban rúgott két triplát, plusz még hármat a nemzetközi kupákban.

A második helyre az amerikai MLS-ben légióskodó gaboni Denis Bouanga ért be két bajnoki és két nemzetközi kupameccsen rúgott hármassal,

a képzeletbeli dobogó alsó fokára viszont Varga Barnabás állhat, miután háromszor a hazai első osztályban, egyszer pedig a Konferencia-ligában triplázott, méghozzá ezeken a napokon:

Április 28.: Kecskemét–Paks 2–3 (NB I.)

Augusztus 10.: Hamrun–Ferencváros 1–6 (Konferencia-liga)

Augusztus 27.: Ferencváros–Paks 6–1 (NB I.)

Szeptember 3.: Zalaegerszeg–Ferencváros 2–6 (NB I.)

Varga Barnabás megelőzte Erling Haalandot is

Érdekes részinformáció az összesített listához, hogy azonos mesterhármasszám esetén mi rangsorolt:

a több nemzetközi (klub vagy válogatott) meccsen szerzett tripla a több válogatott meccsen szerzett tripla a több bajnokságban szerzett tripla a legalább mesterhármassal zárt meccseken szerzett összes gól a bajnokság világranglista-helyezése

Mindezek nyomán ugyanis Varga Barnabás és a világon mindent megnyerő Manchester City centere, a norvég Erling Haaland hiába szerzett egyaránt négy mesterhármast az évben, a magyar csatár végzett előrébb, mert neki van több triplája a bajnokságban – mindegy, hogy az NB I. egyébként miként viszonyul a Premier League-hez.

A teljes lista kiegészítése, hogy az IFFHS-nél azt is megnézték, ki szerezte a legtöbb gólt egy meccsen, azaz nem álltak meg a tripláknál. E tekintetben ugyancsak egy új-zélandi, Sam Philip nyert, aki egyszer nyolcat rúgott a szegény riválisnak – csak éppen az új-zélandi amatőrök között, úgyhogy hivatalosan ez sem számít.