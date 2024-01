Általában szomorú életesemény, ha az embert kirúgják az állásából, de mint mindig, ez esetben is akad szabályerősítő kivétel. A portugál fociedző, José Mourinho például elsiratta ugyan, hogy nemrég elküldte az olasz AS Roma, de mivel a mostani vigaszdíjával majd negyven milliárd forintot sikerült összehoznia csak végkielégítésből, azért valahogy feldolgozza majd az elküldését.

Ha arra gondol, mennyit sikerült összehoznia a végkielégítésekből, José Mourinho jobb kedvre derülhet.

Fotó: AFP

A világ egyik legsikeresebb tréneréről van szó, aki tavaly ünnepelte az első nagy sikere húszéves jubileumát, hiszen 2003-ban lett Bajnokok Ligája-győztes a Portóval. Ezzel robbant be, mert játékosként nem alkotott nagyot, aztán dolgozott ugyan Barcelonában, de akkor még az angol Sir Bobby Robson tolmácsaként. Viszont a Portóhoz érve már nagy taktikus volt, és mivel az

európai mércével középcsapattal lepipálta a földrész legjobbjait is, lecsapott rá az éppen akkor az orosz Roman Abramovics tulajdonába kerülő Chelsea.

Mint utóbb kiderült, ennek a gyors megegyezésnek, főleg a mikéntjének olyannyira nem örültek Portóban, hogy azóta is vegyesen fogadják a klub legnagyobb sikerét hozó edzőt – de ők legalább megúszták anélkül, hogy a szerződése lejárta előtt el kelljen küldeni, és sok-sok milliót is fizessenek neki a távozásért.

A Chelsea már ráfázott – kétszer is.

Roman Abramovics kétszer is kirúgta – ezt is sikerült összehozni

Persze olyan nagyon azért nem bánják ezt Londonban, mert miután Mourinho megérkezett, azonnal nyert két Premier League-et az előtte legutóbb ötven éve bajnok csapattal. Csak aztán a harmadik szezonra elfáradt a munkakapcsolat – mint azóta tudjuk, ez a tréner pályájának állandó jellemzője –, és a végén Abramovics inkább fizetett neki 18 millió fontot (8,1 milliárd forintot) végkielégítésként, csak menjen már.

Évtizede a Fradi új stadionját is Mourinho csapatával avatták fel.

Fotó: Szabó Miklós

Hat év alatt viszont oly sok minden történt, hogy egy második nekifutásra is szerződtette, és Mourinho ismét bajnokot csinált a csapatból. Sőt, még Budapestre is eljöttek, hiszen 2014 augusztusában a Chelsea-vel avatta fel a Ferencváros az új stadionját, a Groupama Arénát.

Ám ez sem mentette meg a munkakapcsolatot, mert a hírhedt harmadik idénybe lépve,

2015 őszére olyannyira megutálták a játékosai az edzőt, hogy a focisták későbbi nyilatkozatai szerint konkrétan ellene játszottak, hogy rúgják már ki.

Kirúgták, forrástól függően 8–12 millió fontos bánatpénzzel, azaz csak Abramovicsnak legalább 20 millió fontjába (9 milliárd forintjába) került a két menesztés.

Mégsem ő tartja a rekordot.

Pontrekorddal előzte meg Messiéket

Egyazon alkalommal legalábbis a Manchester United fizette a legtöbbet Mourinhónak, hogy pakoljon: miután a Sir Alex Ferguson visszavonulása óta fakó csapattal összevakart egy Európa-liga-, egy angol Ligakupa- és angol Szuperkupa-győzelmet, északnyugaton is maga ellen haragított mindenkit, úgyhogy a harmadik évét itt sem fejezte be, cserébe nagyjából nyolcmilliárd forintnyi fontot kapott.

Közben megjárta a spanyol Real Madridot – többek között pontrekorddal nyert bajnokságot a Pep Guardiola edzette és Lionel Messi fémjelezte Barcelonát megelőzve –, később pedig megfordult az angol Tottenhamnél is. De mindenhonnan idő előtt távozott.

Rómában már néhány hónapot sem tudtak várni, elküldték

Egy kivétel van a Porto óta, ahol Mourinho kitöltötte a szerződése teljes idejét: egyedül az olasz Internél nem sóhajtottak utána megkönnyebbülten, hiszen velük is BL-t nyert – azonban a Real Madrid hívásának nem tudott ellenállni.

Hiába szeretett volna új szerződést kapni Rómában, elküldték.

Fotó: AFP

Talán az interes sikerekre is emlékeztek a Románál, amely 2021-ben úgy vélte, a középerős keretükhöz még jó lesz az öregedés jeleit mutató portugál, aki hozott is egy nemzetközi trófeát. Viszont a hatodik ikszet is betöltve az eddiginél is morgósabbá vált, úgyhogy a Roma sem várta meg, hogy lejárjon a szerződése, és június helyett már most, januárban elküldte. Az eddigiekhez képest aprópénznek tűnő, hárommillió font (másfél milliárd forint) körüli az összeg, amellyel Mourinho az olasz fővárosból távozott.

Eddig legalább 76, talán 86 millió fontnyi (34,3–38,8 milliárd forintnyi) végkielégítést gyűjtött össze, ezzel pedig vitathatatlanul csúcstartó.

Kérdésnek tehát csak az maradt: ki lesz a következő munkaadója, aki rögtön tervezhet úgy, hogy legfeljebb három éven belül zsíros végkielégítést is kell majd fizetnie?

Egyet tudunk: nem a Ferencváros.