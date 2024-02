Hat év börtönre ítélték a Szpartak Moszkva holland focistáját

Egy holland bíróság hat év börtönbüntetésre ítélte Quincy Promest, a Szpartak Moszkva hollnd szélsőjét kábítószer vádjával. Az egykori holland válogatott csatár ügyében a focista távollétében született ítélet.

Fotó: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

A vádak szerint Promes 1360 kilogramm kokain csempészésében segédkezett, két részletben. A kokaint Brazíliából érkező só szállítmányokba rejtették és az az antwerpeni kikötőbe érkezett meg. A focista tevékenysége azonban itt nem ért véget, a vád szerint segített a drog további útjának egyengetésében is – írja a Reuters.

Ügyvédei szerint Promes fellebbezik majd az ítélet ellen. A 32 éves játékosnak van más bűnügye is Hollandiában, így tavaly erőszakos bűncselekményért is kapott 18 hónapot. Az az ítélet is a távollétében született.