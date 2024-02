A Nemzeti Sport legfrissebb információja szerint kedd délután fél négytől aláírják az Újpest FC eladásáról szóló hivatalos dokumentumokat a Szusza Ferenc Stadionban. A találkozón ott lesz a futballklub jelenlegi tulajdonosa, Roderick Duchatelet és az új tulajdonosi körből egy, a Mol részéről kijelölt személy. Az NS megjegyzi, az átadás-átvétel három hónap múlva megy végbe, akkor lesz hivatalos.

Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

Mol: tizenhárom éven át támogatta a Fehérvárt, most az Újpest jöhet

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a magyar nagyvállalat nem cáfolta, de nem is erősítette meg, hogy megveszi a hússzoros magyar bajnok focicsapatot. A háttérben valószínűleg már hónapok óta zajlanak a tárgyalások, és többek között amiatt is vált sürgőssé a megállapodás, mert február 14-én lejár a hazai átigazolási időszak, az együttesre pedig igencsak ráfér az erősítés.

A Mol számára nem ismeretlen az OTP Bank Liga, ugyanis még 2010-ben kötött főszponzori szerződést a székesfehérvári futballklubbal, 2018 júliusában pedig névadója is lett az együttesnek. Az olaj- és gázipari vállalat 13 éven át járult hozzá a fehérvári egyesület sikereihez, ez idő alatt a Mol Fehérvár FC

három bajnoki címet és

egy Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett,

két alkalommal pedig az Európa-ligában is bejutott a csoportkörbe.

Tavaly június elején azonban úgy döntött, elválnak az útjai a Vidivel, és inkább más csatornákon támogatja tovább a magyar sportot és a labdarúgást.

Bankár vezetheti az Újpestet

A Nemzeti Sport arról is cikkezett, hogy Duchatelet helyett a jövőben Benczédi Balázs bankár vezetheti az Újpestet. Benczédi a Magyar Fejlesztési Bank és az MVM igazgatósági tagja, de korábban a Diófa (ma Gránit) Pénzügyi Alapkezelő vezérigazgatójaként is tevékenykedett. Az NS megkereste Benczédit, aki a leendő háttértámogatóhoz irányította a lapot, amely nem kommentálta az értesülést.

A lila-fehér egyletet 12 éve tulajdonló Roderick Duchatelet édesapja, a közgazdász-mérnök végzettségű, majd sikeres vállalkozó és politikus Roland vagyonát korábban 500 millió euróra (jelenlegi árfolyamon 193,81 milliárd forint) becsülték, amellyel Belgium hetedik leggazdagabb embere volt.

Egyszer már dugába dőlt a lila-fehér klub eladása

Néhány éve már meghiúsult a IV. kerületi együttes eladása, amikor 2022. június 30-ig nem teljesült a fizetés (korábban 20 millió euróról szóltak a hírek), így a szerződés automatikusan érvényét veszítette. A magyar sajtóban arról írtak, hogy egy kínai hátterű cég, a Magyarországon 4,45 milliárd forint törzstőkével alapított FSG (Hungary) Holdings Kft. lehetett volna a vevő.

Az Újpest eredetileg 13 501 fős létesítménye, a Szusza Ferenc Stadion befogadóképessége a 800 millió forintos korszerűsítés során 12 670-re csökkent, a hazai és a vendégszurkolók szektora felcserélődött, a mosdókat, illetve a sajtórészt felújították, és további büféhelyiségeket alakítottak ki. A későbbiekben az egyesület súlyos milliókat költött a pályafűtés kiépítésére és a gyep teljes újravetésére, de a komplexum még így is elmarad budapesti társaitól.