Nehéz, de nem megoldhatatlan feladatra vállalkozik ma este a Ferencváros labdarúgó-csapata, amely 1-0-s hátrányból kezdi a görög Olympiakosz elleni Konferencia-liga-mérkőzést. A playoffkörnek nevezett szakasz visszavágóját a Groupama Arénában tartják 21 órától. A tét hozzávetőleg 233 millió forint.

Ma este egygólos hátrányból indul a Fradi a piros-fehér Olympiakosz ellen.

Fotó: Illyés Tibor / MTI

Mozgalmas és tartalmas európai kupaévadot fut a Fradi – persze nem kezdődött valami jól. A legutóbbi öt hazai bajnokságot sorban megnyerő zöld-fehérek az első adandó alkalommal kiestek a Bajnokok Ligája (BL)-selejtezősorozatából, ami akkora csapás, hogy onnan nem is a második számú Európa-ligába, hanem a harmadik Konferencia-ligába (KL) estek át. Ott viszont szépen meneteltek ősszel, ezért is játszhatnak most, a tavaszhoz közeledve is.

Mi mennyit ér?

Az egyetlen BL-kör, a KL-csoportkörbe kerülés, majd az ott elért két győzelem és négy döntetlen, valamint egyéb bevételnövelő tételek révén az FTC 6 378 400 eurót (2,48 milliárd forintot) már biztosan kap az Európai Labdarúgó-szövetségtől (UEFA), amely busásan javadalmazza a nemzetközi kupasorozatok résztvevőit – habár nyilván a legjobban a BL-ben vitézkedőket.

Viszont a KL pénzdíjai is ismertek, tehát a Ferencváros azt is tisztán láthatja, milyen összegeket gyűjthet még be, ha sikerrel veszi a mostani kanyart – aztán talán a következőket is:

az aktuális siker, a 16 közé jutás 600 ezer eurót (233 millió forintot),

a 8 közé jutás 1 millió eurót (388 millió forintot),

a 4 közé jutás 2 millió eurót (777 millió forintot),

a döntőbe jutás 3 millió eurót (1,2 milliárd forintot) ér,

a kupagyőzelem pedig még 2 millió eurót.

Ma sem a Fradi lesz az esélyes – papíron

Egyetlen hét alatt drámai változás nyilván nem történt a riválisnál, de hogy nincs teljes rend, az egészen bizonyos, hiszen az Olympiakosz a kinti mérkőzés előtt cserélt edzőt. Ráadásul a télen a játékosállományát is felfrissítette, másképpen alaposan bevásárolt: nyolc játékos érkezett – viszont a KL-be csak hármat lehetett benevezni utólag.

Ősszel az ugyancsak nagynevű olasz Fiorentina is megszenvedett az FTC-vel.

Fotó: Kovács Tamás / MTI

Mindenesetre az átigazolásokra szakosodott Transfermarkt német szakhonlap becslése szerint

Az ellenfél legértékesebb játékosa, a Portóból kölcsönbe átigazoló, 14 millió eurós (5,4 milliárd forint) portugál David Carmo, aki egymaga nagyobb értéket képvisel, mint a Fradi három legdrágább embere, a 4,5 millió eurós (1,8 milliárd forintos) norvég Kristoffer Zachariassen, a 4 millió eurós (1,6 milliárd forintos) mali Adama Traoré és a 3,5 millió eurós (1,4 milliárd forintos) ecuadori Cristian Ramírez együttvéve.

Hangos lesz a nézőtér

Az Olympiakosz szurkolótábora sem akármilyen, sokáig az is kérdéses volt, hogy a kinti mérkőzés nem lesz-e zárt kapus. A Panathinaikosz elleni röplabdarangadó előtt ugyanis a két csapat drukkerei összeverekedtek, egy pirotechnikai eszközzel megdobott rendőr pedig meghalt. Ezután a görög kormány február 12-ig zárt kapussá tette a sporteseményeket – viszont a korlátozást nem hosszabbították meg, így a Fradi elleni február 15-i focimeccset 32 ezren nézhették meg a helyszínen. Budapestre feltehetőleg 1000-1400 görög drukker érkezett.

Most viszont a Fradi-tábor is hallatott magáról: ma hajnalban az Olympiakosz szállása alatt tűzijátékoztak.

A sportra visszatérve: a Ferencváros kezdőcsapatában honfitársaink közül általában csak a kapus Dibusz Dénes mellett csak a center Varga Barnabás kap helyet, ezáltal a klub teljesítménye nem sokat mond a magyar foci általános helyzetéről, így ahhoz is mérsékelt köze van, hogy a válogatott sorozatban a harmadik Európa-bajnokságára is kijutott.

Ettől függetlenül érdekes, hogy miként állnak a régió országai abban a tekintetben, hogy hány csapatuk van még versenyben az UEFA három fő klubsorozatában – ezt foglalja össze az alábbi ábra:

Mindebből világosan látszik, hogy sem fel-, sem lefelé nem lóg ki a magyar foci az európai teljesítmények terén. Az egyenes kieséses szakaszra például egyetlen regionális klub sem maradt a legerősebb BL-ben, viszont a második és harmadik számú El-ben és Kl-ben találni szép számmal.

Aztán, hogy a magyar sor végén nulla vagy egy lesz-e a következő fordulóban, az ma este a Groupama Arénában kiderül.