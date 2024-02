Minden idők leghosszabb F1-es idénye következik, hiszen február végétől december elejéig 24 versenyhétvégét zsúfoltak a naptárba. Ráadásul lehetne a versenyek száma akár már 25 is, ha az Oroszországgal kötött szerződést nem mondták volna fel a háború nyomán. Visszatér ellenben a Kínai Nagydíj, amire 2019 óta nem kerülhetett sor a koronavírus-járvány és járulékos hatásai miatt, továbbá Emilia Romagna nagydíja sem marad el remélhetőleg, amit tavaly elmostak a regionális áradások.

Már 1,2 millió dollár feletti a világbajnok Max Verstappen nevezési díja

Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Mindez nyilván jelentős bevételnövekedéssel jár – de hát az F1 a gyorsaság mellett amúgy is a pénzről szól: éppenséggel rekordról is be lehet számolni már a rajt előtt.

Már a nevezési díj is rekordméretű

A nevezési díjakat az előző év eredményei alapján határozzák meg, a versenyzőknél például a 10 400 eurós (4 millió forintos) alapdíjra jön 2100 euró (816 ezer forint) minden megszerzett pontért.

Az egyéni világbajnok holland Max Verstappen tavaly egy verseny híján az összeset megnyerte,

és gyűjtött 575 pontot, ezért idén minden idők legnagyobb belépti díját, 1,218 millió eurót (473,5 millió forintot) kénytelen befizetni a Nemzetközi Automobil-szövetségnek (FIA), hogy megkapja az ún. szuperlicencet.

Cserébe övé a mezőny legnagyobb fizetése – a Forbes becslése szerint így fest a top tíz:

Max Verstappen (holland, Red Bull): 70 millió dollár

Lewis Hamilton (brit, Mercedes): 55 millió dollár

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin): 34 millió dollár

Sergio Pérez (mexikói, Red Bull): 26 millió dollár

Charles Leclerc (monacói, Ferrari): 19 millió dollár

Lando Norris (brit, McLaren): 15 millió dollár

Carlos Sainz (spanyol, Ferrari): 14 millió dollár

Valtteri Bottas (finn, Sauber): 10 millió dollár

George Russell (brit, Mercedes): 8 millió dollár

Pierre Gasly (francia, Alpine): 8 millió dollár

Lewis Hamilton fizetését nem kell figyelembe vennie a költségkeretnél a Marcedesnek – illetve jövőre a Ferrarinak

Fotó: Nelson ALMEIDA / AFP

Az egy csapatra jutó költségkeret idénre 140,4 millió dollár (50,5 milliárd forint), ám ez alól számos tételt ki lehet húzni, ilyen például a motorköltség, továbbá a két pilóta, valamint a három legtöbbet kereső egyéb alkalmazott fizetése, illetve az alkalmazottak bónuszai és pótlékai, nevezési díjak, utazási és marketingköltségek.

Mi változott a télen?

A pilótafelállás éppenséggel nem sokat változott – jövőre viszont fog, hiszen Lewis Hamilton 2025-re a Ferrarihoz igazol.

A konstruktőröknél is csak nevek módosultak, viszont született néhány igen kacifántos elnevezés. A Red Bull fiókcsapatából, az Alpha Tauriból például a beszálló főszponzor miatt hivatalosan Visa Cash App RB F1 Team lett, a Sauberből meg Stake F1 Team Kick Sauber, habár a nagyobb változás náluk az lesz, amikor 2026-ban megérkezik partnernek az Audi.

Mindenesetre a gigaszezonra felkészülés már a finisében jár. Az idei autókkal az első köröket néhány csapat már az európai bázisaikhoz legközelebb eső pályákon megtette: 400 kilométer áll rendelkezésre az ún. „filmezési keretből”, ami tehát nem rendes teszt, hanem promóciós célú tevékenység – ugyanakkor az ilyen reklámfilm-forgatásokból is ki lehet nyerni hasznos adatokat, kivált, ha ez a fő cél és nem a szép filmkockák.

Az egyetlen valós és hivatalos tesztre az első futam helyszínén, Bahreinben kerül sor holnaptól: Szahírban szerdától péntekig hivatali munkaidőben, reggel nyolctól délután ötig lehet gyakorolni.

A Haas és a McLaren a megelőző napokra időzítette be a saját filmezős napjait is.

Július 21. a Magyar Nagydíj versenynapja

A 2024-es Formula–1-es idény tehát a gyakorlatban már a héten elstartol – aztán a szokásoknak megfelelően nyáron ér el hozzánk.

A Magyar Nagydíjra július harmadik hétvégéjén kerül sor, még éppen a július 26-án kezdődő nyári olimpia előtt – de most sem unatkoznak Mogyoródon.

Cserébe az eddigi 4 százalékos éves jogdíj-emelkedés 2 százalékosra mérséklődik, így 2024-ben 50 millió dollárt (18 milliárd forintot) fizetünk a futamért, az MTVA pedig 43 millió dollárt (15,5 milliárd forintot) a 2023–2025-ös időszak közvetítési jogaiért.