Megkapta a hatósági engedélyeket az Alba Aréna, amelyben hamarosan nyílt napot is tartanak – jelentette be Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Már csak néhány nap tehát, amíg tényleg beindul az élet a vadonatúj csarnokban.

Jégpróba már tavaly volt a létesítményben, amely mostanra az összes szükséges engedélyt is megkapta.

Fotó: Soós Attila

Miként a Világgazdaság elsőként megírta: az új csarnokot a férfi jégkorong-válogatott a Norvégia elleni felkészülési mérkőzéssel avatja majd április 19-én, viszont aki nem tud addig várni, hamarabb is megtekintheti az új létesítményt.

Már mindent engedélyeztek, jöhet a nyílt nap

A csarnokban már novemberben tartottak jégpróbát, az engedélyek azonban még nem álltak rendelkezésre ahhoz, hogy nagyszabású sporteseményeket is lehessen rendezni. Cser-Palkovics András közlése szerint mostanra nemcsak a hatósági engedélyeket kapta meg az aréna, de február 23–24-én, azaz jövő hét péntek–szombaton nyílt napokat is tartanak, amikor bárki körbesétálhat az Alba Arénában.

A polgármester hozzátette: szeretnék, ha minden fehérvári közösen vehetné birtokba a csarnokot, az Aréna hivatalos avatójára, első meccsére vonatkozóan hamarosan minden részletet nyilvánosságra hoznak, beleértve a jegyekre vonatkozó információkat is. Megjegyezte, az új csarnokban lesz majd közönségkori is, azaz civilek is karistolhatják majd a jeget a megfelelő időben. Az Alba Aréna legfőbb használója majd a Hydro Fehérvár AV19 klubja lesz,

a mostani bejelentés tehát már a nap második jó híre a magyar hokinak,

hiszen reggel kiderült: a hét végi kudarc dacára a válogatott mégis továbbjutott az olimpiai selejtező következő szakaszába.

Az újonnan készült bekötőutakat már használják

A projektnek egyéb hasznosuló elemei is vannak, például a környező ipari parkot a Budai úttal összekötő új, három kilométeres bekötőútszakasz, amelyet a mellé telepített kerékpársávokkal, 50 cserjével és 125 facsemetével együtt már január közepén átadtak a közlekedőknek.

A csarnokhoz vezető és azt körülölelő utakat már használhatja a lakosság.

Fotó: Székesfehérvár

Ez a 3,5 milliárd forintból megvalósuló fejlesztés a 7-es és 62-es utat köti össze, ami az ipari parkban működő 148 cég több mint négyezer dolgozója életét teheti könnyebbé.

A kapcsolódó közösségiközlekedés-fejlesztésről februárban dönt a város képviselő-testülete, és a tervek szerint ugyancsak áprilisban indulnak a járatok – tehát ha minden jól megy, autóval, biciklivel és tömegközlekedéssel is el lehet majd jutni a csarnokavató hokimeccsre.