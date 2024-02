A semmiből bombahírrel jelentkezett a Magyar Jégkorongszövetség (MJSZ), bejelentve, hogy a nagy sikerű 2023-as mérkőzés után 2024. május 7-én is megmérkőzik egymással hazánk férfi jégkorong-válogatottja, illetve a sportág legnagyobb hatalma, Kanada. A remek hokicsemegének ígérkező eseményre most is Budapesten, az MVM Dome-ban kerül majd sor.

Ismét remek sportélménybe lehet részünk az MVM Dome-ban.

Fotó: MJSZ

A mérkőzésnek érdekes kontextust ad, hogy Kanada a tavalyi elit-világbajnokságon aranyérmet szerzett, azaz vb-címvédőként érkezik hozzánk, méghozzá várhatóan a legerősebb keretével, mert Budapestről utazik majd tovább a május 10. és 26. között Csehországban rendezendő idei „nagy” vb-re.

Ekkorra a mieink viszont már végeznek majd a saját világbajnokságukkal, hiszen a csapatunk tavaly azon a vb-n, amit Kanada megnyert, kiesett, ezáltal idén a divízió 1/A-nak hívott másodosztályban versenyez, ennek a csúcseseményére pedig április 28. és május 4. között Olaszországban, Bolzanóban kerül majd sor.

Remek hokiélmény vár mindenkire

Tehát a magyar csapat a saját fő rendezvényéről hazatérve játszhat még a sportág legjobbjaival, akik évente dollármilliókat keresnek az észak-amerikai NHL-ben – ha minden jól alakul, akkor persze a mieink az első két hely valamelyikén végeznek Itáliában, és visszajutnak az elitbe. Ez esetben úgy kerülhetne sor a kanadaiak elleni gálára, hogy biztosak lehetünk benne, 2025-ben azonos osztályban szerepelnek majd a felek.

Az MJSZ mostani közleménye kitért még rá, hogy tavaly hivatalosan 14 756-an tekintették meg a helyszínen a Kanada elleni mérkőzést az MVM Dome-ban, ez a szám most akár meg is dőlhet.

Ahogyan tavaly, ebben az évben is kiegészítő aktivitásokkal, játékokkal várjuk a szurkolókat a mérkőzést megelőzően és közben

– írta még a szövetség.

A jegyértékesítés február 14-én indul az Eventim oldalán, több kategóriában, korlátozott számban pedig kedvezményes árú early bird jegyek is elérhetőek lesznek.